Η ΑΤΑ σε ένα κράτος που αρνείται να εκσυγχρονιστεί

Μια προσπάθεια που ξεκίνησε για αναμόρφωση της ΑΤΑ ώστε να καταστεί πιο δίκαιη ολοκληρώθηκε τη βδομάδα που πέρασε χωρίς να αλλάζει επί της ουσίας τίποτε. Κι όμως, είδαμε σε μια παράσταση που στήθηκε στο Προεδρικό τα συμβαλλόμενα μέρη να αλληλοσυγχαίρονται και να ανταλλάσσουν ευχαριστίες. Η συμφωνία ήρθε να υπενθυμίσει ότι ζούμε σε μια χώρα όπου μια ομάδα της κοινωνίας βιώνει έναν δικό της κόσμο ο οποίος δεν επηρεάζεται από την πραγματική οικονομία (εκτός κι αν οι αλλαγές της είναι προς όφελός της), ο Πρόεδρος, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, πανηγυρίζει καθημερινά επιτυχίες, και (όπου) οι υπόλοιποι απλά παρακολουθούν αμέτοχοι την Ιστορία να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Με μόνιμα κερδισμένους αυτούς που υποτίθεται είναι εκεί για να υπηρετούν το κοινό καλό.

Πολλά λέχθηκαν και γράφτηκαν τις τελευταίες μέρες για το παρασκήνιο που οδήγησε στη συμφωνία. Μια συμφωνία που παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση ως μια ακόμα μεγάλη επιτυχία της, η οποία μάλιστα αποδόθηκε στην προσωπική παρέμβαση του Προέδρου. Αν κάποιος, όμως, δει το τελικό αποτέλεσμα και το συγκρίνει με τις δεδηλωμένες προθέσεις, πρόκειται για μια κατάληξη η οποία βρίσκεται σε πλήρη διάσταση με τον στόχο που είχε τεθεί. Από την αρχή ο στόχος που είχε θέσει ο ίδιος ο Νίκος Χριστοδουλίδης (με παράλληλη παραδοχή ότι ο τρόπος που παρέχεται η ΑΤΑ είναι άδικος) ήταν να αλλάξει ο τρόπος κατανομής της. Γι’ αυτό, εξηγώντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα έπρεπε να κινείται, είχε αναδείξει, προεκλογικά, την ανάγκη αυτή να δίνεται κλιμακωτά. Δηλ. οι χαμηλόμισθοί να λαμβάνουν ΑΤΑ στο 100% και οι υψηλόμισθοί να παίρνουν ΑΤΑ σε πολύ χαμηλότερο ποσοστό. Τότε, ως υποψήφιος Πρόεδρος, είχε μάλιστα αναφερθεί και σε συγκεκριμένα ποσοστά αναλόγως εισοδήματος. Τελικά καταλήξαμε οι ίδιοι που είχαν θέσει ως στόχο τη δικαιότερη κατανομή της ΑΤΑ να πανηγυρίζουν για το γεγονός ότι, ως κοινωνία, θα πληρώνουμε 100% ΑΤΑ σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Μια ακόμα αποτυχία του κράτους να εκσυγχρονιστεί και να μπει σε μια πορεία λογικής παρουσιάστηκε ως μια σημαντική κοινωνική μεταρρύθμιση.

Η επίτευξη συμφωνίας «αποτελεί προϊόν ωριμότητας, υπευθυνότητας… και αποδεικνύει ότι μέσα από τον κοινωνικό διάλογο μπορούν να επιτευχθούν λύσεις που υπηρετούν το συλλογικό συμφέρον», είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατά το τελετουργικό που έστησε στο Προεδρικό, σημειώνοντας ότι η συμφωνία αυτή «εντάσσεται στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής πολιτικής της κυβέρνησης για δικαιότερη κατανομή του εθνικού εισοδήματος, την περαιτέρω ενίσχυση της μεσαίας τάξης και των χαμηλών εισοδημάτων». Και εξήγησε πως η πλήρης αποκατάσταση της ΑΤΑ αποδεικνύει ότι «με σχέδιο, υπευθυνότητα και συνεργασία μπορούμε να υπερβαίνουμε τις δυσκολίες, να διαφυλάσσουμε την κοινωνική συνοχή και να οικοδομούμε ένα μέλλον δίκαιο και ανθεκτικό για όλους». Ποιο συλλογικό όμως συμφέρον εξυπηρετείται από αυτή τη συμφωνία; Πώς επιτυγχάνεται η δικαιότερη κατανομή του εθνικού εισοδήματος; Και πώς διαφυλάσσεται η κοινωνική συνοχή, πέραν ίσως του ότι αποφεύγονται οι απεργίες στο Δημόσιο; Με βάση τη νέα συμφωνία για καταβολή της ΑΤΑ οριζόντια, ένας χαμηλόμισθος του Δημοσίου θα πάρει επιπλέον 30- 50 ευρώ τον μήνα. Την ίδια ώρα ένας γενικός διευθυντής θα λάβει επιπλέον 250-300 ευρώ. Οι υπουργοί περισσότερα, και ο ίδιος ο Πρόεδρος πολύ περισσότερα. Με δεδομένο δε ότι η ΑΤΑ αφορά κυρίως τον δημόσιο τομέα, το κόστος για την επαναφορά της στο 100% χωρίς εξαιρέσεις, θα το επωμισθεί ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος στην πλειονότητά του δεν λαμβάνει ΑΤΑ. Ο οποίος, έμμεσα, θα πληρώσει και για τις φορολογικές ελαφρύνσεις προς τους επιχειρηματίες.

Και πώς οικοδομείται ένα δίκαιο μέλλον, όπως έσπευσε να δηλώσει σχεδόν πανηγυρίζοντας ο Πρόεδρος; Όταν τα όσα τον οδήγησαν προεκλογικά να χαρακτηρίσει ως άδικο τον τρόπο κατανομής της ΑΤΑ, συνεχίζουν ακριβώς όπως ήταν; Πώς οικοδομείται ένα ανθεκτικό μέλλον, όταν η οικονομία θα φορτωθεί ένα ακόμα σημαντικό βάρος στο ήδη βαρυφορτωμένο κρατικό μισθολόγιο; Στην ουσία η συμφωνία αυτή πήρε τη χώρα 15 χρόνια πίσω. Όταν υπό την πίεση της οικονομικής κατάρρευσης αναγκαστήκαμε να αγγίξουμε κάποια βασίλεια, βάζοντας φρένο στις τεράστιες σπατάλες και υπερβολές. Η κατάληξη επιβεβαίωσε την πλήρη επαναφορά τους.

Η συμφωνία για την ΑΤΑ κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο, είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Και προανήγγειλε τη συνέχεια «με συνέπεια και αποφασιστικότητα της πορείας υλοποίησης των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που υπηρετούν την κυπριακή κοινωνία και οικονομία». Η οποία και πάλι στο επίκεντρο προφανώς θα έχει τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα. Σε μια Κύπρο που συνεχώς αλλάζει, σύμφωνα με τους κυβερνώντες. Αλλά που πάντα μένει ίδια. Πολύ απλά διότι είμαστε ένα κράτος που αρνείται να εκσυγχρονιστεί.

https://x.com/AntonisPolydoro