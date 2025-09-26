Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμι κατηγορείται για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είχε καθαιρέσει από το αξίωμά του τον Κόμι, καθώς το FBI ερευνούσε ενδεχόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία του 2016.

Κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις απαγγέλθηκαν σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε τη δίωξη πολιτικών του αντιπάλων.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είχε καθαιρέσει από το αξίωμά του τον Κόμι, καθώς το FBI ερευνούσε ενδεχόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία του 2016.

Η έρευνα ανατέθηκε στον ειδικό εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ - τον προκάτοχο του Τζέιμς Κόμι στην ηγεσία του FBI. Στο πόρισμά του το 2019, ο Μάλερ ανέφερε πως δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις για αθέμιτη σύμπραξη της Μόσχας και του επιτελείου Τραμπ, επισημαίνοντας πως ασκήθηκαν πιέσεις από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο για να παρακωλυθεί η έρευνα.

ΑΠΕ- ΜΠΕ 

Tags

ΔΙΕΘΝΗΗΠΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα