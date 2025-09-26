Ο Τραμπ χαιρέτισε απαγγελία καταγγελιών εναντίον πρώην Διευθυντή FBI Τζέιμς Κόμι

Οδηγοί προσοχη: Κλειστή η μία λωρίδα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού–Λευκωσίας

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτισε την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι, την ποινική δίωξη του οποίου επιζητούσε επί χρόνια ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο Τραμπ έκανε λόγο για «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!», χαρακτηρίζοντας τον Κόμι ως «έναν από τους χειρότερους ανθρώπους» στη χώρα.

Σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI (2013-2017) απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είχε καθαιρέσει από το αξίωμά του τον Κόμι, καθώς το FBI ερευνούσε ενδεχόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία του 2016.

«Είμαι αθώος», τόνισε ο Τζέιμς Κόμι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο Instagram, εκφράζοντας, όμως, την εμπιστοσύνη του στην αμερικανική δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε δημοσιογράφος του CNN, o Κόμι σκοπεύει να παραδοθεί στην Αστυνομία το πρωί της Παρασκευής.

KYΠΕ

