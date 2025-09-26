Γερμανική εταιρεία παρουσίασε μαχητικό drone που λειτουργεί με ΑΙ

Η νεοσύστατη γερμανική εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας Helsing παρουσίασε την Πέμπτη ένα αυτόνομο μαχητικό drone που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και θα μπορεί να επιχειρεί αυτόνομα ή σε σχηματισμό με συμβατικά μαχητικά αεροσκάφη.

Στην τελετή παρουσίασης στο εργοστάσιό της έξω από το Μόναχο, η εταιρεία παρουσίασε ένα μοντέλο του drone «CA-1 Europa», το οποίο προγραμματίζεται να αρχίσει πτήσεις το 2027 και να περάσει στην παραγωγή τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η Helsing έρχεται να προστεθεί σε άλλους παίκτες της αμυντικής βιομηχανίας που αναπτύσσουν παρόμοια «Συνεργατικά Αεροσκάφη Μάχης», ή CCA, τα οποία όπως λένε είναι φθηνότερα από τα συμβατικά μαχητικά.

Το CA-1 Europa, με βάρος τέσσερις τόνους και ουρά σε σχήμα V, θα μπορεί να συνεργάζεται στον αέρα με άλλα drone ή να συνοδεύει μαχητικά με πιλότους.

Πέρυσι, η αμερικανική πολεμική αεροπορία επέλεξε την General Atomics και την καλιφορνέζικη startup Anduril για την ανάπτυξη CCA, τα οποία θα μπορούν για παράδειγμα να πετούν μπροστά από τα επανδρωμένα μαχητικά, είτε για αντιπερισπασμό είτε για να προκαλούν ηλεκτρονικές παρεμβολές στα εχθρικά συστήματα.

Τον Ιούνιο, η Airbus παρουσίασε ένα πρωτότυπο του δικού της drone, το οποίο σχεδιάστηκε να συνοδεύει μαχητικά όπως το Eurofighter Typhoon.

H Helsing ανέφερε ότι σχεδιάζει επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην ανάπτυκη του CA-1 Europa, ένα πρότζεκτ στο οποίο θα συμμετάσχουν κι άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες που δεν κατονομάστηκαν.

Η εταιρεία αρνήθηκε να διευκρινίσει τι είδους όπλα θα μεταφέρει το drone και πόσο θα κοστίζει, λέγοντας μόνο ότι η τιμή θα αντιστοιχεί σε «ένα μικρό μέρος» του κόστους ενός κανονικού μαχητικού.

Η Helsing, η οποία ειδικεύεται στο λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, παράγει επίσης συστήματα για μικρότερα ουκρανικά drone που επιχειρούν κατά ρωσικών στόχων.

