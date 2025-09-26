Ερντογάν για τη συνάντηση με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο: «Ικανοποίηση, αλλά δεν λύνονται όλα με μια συνάντηση»

Την ικανοποίησή του για τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την επιστροφή του στην Τουρκία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο αεροπλάνο, ο Ερντογάν έκανε λόγο για μια «υπέροχη επίσκεψη που δεν μπορούσε να αμαυρωθεί από τις διαστρεβλώσεις. Πραγματοποιήσαμε τις συναντήσεις μας με τον πρόεδρο σε μια φιλική, εποικοδομητική και παραγωγική ατμόσφαιρα. Όπως γνωρίζετε, η σχέση μας με τον κ. Τραμπ ήταν πολύ καλή από την αρχή. Είχαμε έναν ξεχωριστό διάλογο κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας και αυτό συνεχίζεται. Πιστεύω ότι αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στις τουρκοαμερικανικές σχέσεις».

Μεταξύ άλλων, ο Τούρκος πρόεδρος σχολίασε ότι «η επίλυση κάθε ζητήματος σε μία μόνο συνάντηση είναι, φυσικά, αδύνατη. Ωστόσο, αυτή η επαφή έχει οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο σε πολλά ζητήματα».

Ερντογάν: Η Τουρκία δεν έχει καμία πρόθεση να αμφισβητήσει την κυριαρχία κανενός

Ερωτηθείς για τις σχέσεις της Τουρκίας με την Αίγυπτο, αλλά και τη Λιβύη και το πώς αυτή η προσέγγιση θα επηρεάσει «το μέτωπο του Ισραήλ και της Ελλάδας», ο Ερντογάν απάντησε σύμφωνα με το NTV: «Η Τουρκία δεν έχει καμία πρόθεση να αμφισβητήσει την κυριαρχία κανενός. Ωστόσο, είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Η στάση μας όσον αφορά τους πόρους της Μεσογείου είναι σαφής. Παίρνουμε το μερίδιο που μας αναλογεί από αυτούς τους πόρους και συνεργαζόμαστε με τους γείτονές μας με βάση την αρχή του αμοιβαίου οφέλους.

Η αποφασιστική στάση της Τουρκίας αναγκάζει την περιοχή να αναθεωρήσει τις θέσεις της, καθώς η χώρα είναι πλέον μια δύναμη με λόγο, αποφασιστική και καθοριστική στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Αναφορικά με το Κυπριακό, τόνισε: «Η στάση μας και η πολιτική μας για το ζήτημα της Κύπρου είναι σαφής. Το θέμα της ομοσπονδίας έχει κλείσει για εμάς. Κανείς δεν μπορεί να μας παρασύρει ξανά σε συζητήσεις για ομοσπονδία με λογοπαίγνια. Οι Τούρκοι της Κύπρου δεν θα δεχθούν ποτέ να είναι μειονότητα στο νησί. Η μόνη ρεαλιστική λύση είναι η αποδοχή της ύπαρξης δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί. Το δηλώσαμε ήδη ξεκάθαρα στην ομιλία μας στο Γενικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών. Εκεί εκφράσαμε για άλλη μια φορά τη στάση μας και την ανακοινώσαμε σε όλο τον κόσμο. Θα ήταν λάθος να περιμένουμε να αλλάξει η στάση μας. Ευχόμαστε οι εκλογές στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου να έχουν θετικά αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι ο τουρκικός λαός της Κύπρου θα κάνει την πιο σωστή και ορθή επιλογή. Ως πατρίδα και εγγυητής, δεν θα αφήσουμε ποτέ τους τουρκικούς αδελφούς μας στην Κύπρο μόνους».

Πηγή: iefimerida.gr