Το μήνυμα Νετανιάχου στους ομήρους μεταδόθηκε μέσω μεγαφώνων στη Γάζα (εικόνες&βίντεο)

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για τον πόλεμο στη Γάζα, εν μέσω αυξανόμενων διεθνών πιέσεων και της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους από ολοένα περισσότερες δυτικές χώρες.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι η χώρα του έχει τοποθετήσει μεγάφωνα και έχει πάρει τον έλεγχο των κινητών τηλεφώνων των Παλαιστινίων στη Γάζα, ώστε οι όμηροι να μπορούν ενδεχομένως να παρακολουθήσουν την ομιλία του. «Θέλω να απευθύνω μήνυμα» είπε «Αφήστε τον λαό μου ελεύθερο».

Ειδικότερα, μετά την αναφορά των 20 εν ζωή ομήρων που παραμένουν στη Γάζα, ο Νετανιάχου είπε ότι θέλει να απευθυνθεί σε αυτούς απευθείας από το βήμα του ΟΗΕ.

«Θέλω να κάνω κάτι που δεν έχω κάνει ποτέ πριν. Θέλω να μιλήσω από αυτό το φόρουμ απευθείας στους ομήρους μέσω μεγαφώνων. Έχω περιβάλει τη Γάζα με τεράστια μεγάφωνα συνδεδεμένα με αυτό το μικρόφωνο, ώστε οι αγαπητοί μας όμηροι να ακούσουν το μήνυμά μου θα το πω πρώτα στα εβραϊκά και μετά στα αγγλικά».

«Μιλάει προς εσάς ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, ζωντανά από τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν σας έχουμε ξεχάσει ούτε στιγμή. Ο λαός του Ισραήλ είναι μαζί σας. Δεν θα λυγίσουμε και δεν θα ησυχάσουμε έως ότου σας φέρουμε όλους πίσω».

«Χάρη σε ειδικές προσπάθειες της ισραηλινής αντικατασκοπείας, τα λόγια μου μεταδίδονται τώρα και μέσω των κινητών της Γάζας», πρόσθεσε. «Έτσι, στους εναπομείναντες ηγέτες της Χαμάς και στους δεσμώτες των ομήρων, λέω τώρα: αφήστε τα όπλα. Αφήστε τον λαό μου ελεύθερο, τους ομήρους, όλους, τους 48, αφήστε τους ελεύθερους. Τώρα, αν το κάνετε, θα ζήσετε. Αν όχι, το Ισραήλ θα σας καταδιώξει».

Ο Νετανιάχου φορούσε, επίσης, μια μεγάλη λευκή κονκάρδα με QR code. «Το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου δεν θυμάται πλέον την 7η Οκτωβρίου, αλλά εμείς θυμόμαστε», είπε ο Νετανιάχου δείχνοντας την κονκάρδα και καλώντας τον κόσμο να σαρώσει το QR που οδηγεί σε μια ιστοσελίδα για τις επιθέσεις της Χαμάς.

cnn.gr

