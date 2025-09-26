Πρέσβης ΗΠΑ στην Αγκυρα: Όλοι θα εκπλαγούν από τη συνεργασία Τραμπ – Ερντογάν

Ο Αμερικανός Πρέσβης στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ, ο οποίος συμμετείχε στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν στο Οβάλ Γραφείο, δήλωσε στη DW Türkçe ότι «όλοι θα εκπλαγούν πάρα πολύ από το πόσο συνεργάζονται οι δύο ηγέτες».

Σε δηλώσεις του στην τουρκική υπηρεσία DW, ο Αμερικανός Πρέσβης είπε ότι στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα ζητήματα των S-400, του προγράμματος των F-35, τα F-16, η συμφωνία με την Boeing, η υπόθεση Halkbank, καθώς και το μνημόνιο κατανόησης για την πυρηνική ενέργεια. Ο Μπάρακ τόνισε ότι το σημαντικότερο αποτέλεσμα είναι πως «επαγγελματικές και προσανατολισμένες στον στόχο ομάδες και από τις δύο πλευρές εργάζονται για να χτιστεί μια σταθερή και αξιόπιστη σχέση».

Απαντώντας σε ερώτηση για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Μπάρακ εξήγησε ότι υπάρχουν δύο νομοθεσίες που εμπλέκονται, η CAATSA και η NDAA. Όπως είπε, «ο Πρόεδρος έχει τη δυνατότητα να μην εφαρμόσει τις κυρώσεις της CAATSA. Ωστόσο, για την NDAA χρειάζεται και η εμπλοκή του Κογκρέσου».

Ο Αμερικανός Πρέσβης, που διατηρεί επίσης τον ρόλο του Ειδικού Απεσταλμένου των ΗΠΑ για τη Συρία, υπογράμμισε ότι οι συνομιλίες για την περιοχή είναι θετικές και εξέφρασε την ελπίδα ότι μέχρι το τέλος του έτους θα υπάρξει συγκεκριμένη πρόοδος. «Πιστεύω πως όλες οι πλευρές κατανοούν ότι μια ενωμένη Συρία, όπου θα γίνεται σεβαστή η ταυτότητα Κούρδων, Δρούζων και Αλαουιτών, είναι σημαντική», είπε.

Ο Τομ Μπάρακ αναφέρθηκε και στη συζήτηση που άνοιξε στην Τουρκία για τη χρήση της λέξης «νομιμοποίηση» (legitimacy) όσον αφορά τον Ερντογάν. Όπως διευκρίνισε, μιλούσε για «σεβασμό» και όχι για πολιτική έννοια. «Η Τουρκία είναι ένας από τους μεγαλύτερους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, όμως η ΕΕ δεν την αποδέχεται. Αυτό είναι απογοητευτικό και δείχνει έλλειψη σεβασμού. Ο Πρόεδρός μας σέβεται όσα κάνει η Τουρκία για εμάς και για το ΝΑΤΟ. Με τον όρο νομιμοποίηση εννοούσα σεβασμό», τόνισε.

Ο Μπάρακ κατέληξε λέγοντας ότι η συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν ήταν «πραγματικά υπέροχη» και πως αισθάνεται υπερηφάνεια και για τις δύο πλευρές.

Πηγή: ΚΥΠΕ