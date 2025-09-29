Τραμπ για Γάζα: Πιθανή συμφωνία μέσα στις επόμενες δύο ημέρες – Ο Νετανιάχου θέλει ειρήνη

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο ειδησεογραφικό site Axios και στο Channel 12 ότι οι συνομιλίες για το σχέδιο της Ουάσινγκτον να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα βρίσκονται «στα τελικά τους στάδια», εκφράζοντας την ελπίδα ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο αύριο.

«Όλοι έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να κλείσουν μια συμφωνία, αλλά πρέπει ακόμα να το πετύχουμε», είπε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, προσθέτοντας: «Οι αραβικές χώρες ήταν φανταστικές στη συνεργασία, και η Χαμάς έρχεται μαζί τους. [Η Χαμάς έχει] μεγάλο σεβασμό για τον αραβικό κόσμο.»

«Ο αραβικός κόσμος θέλει ειρήνη, το Ισραήλ θέλει ειρήνη και ο Μπίμπι θέλει ειρήνη», είπε ο Τραμπ, χρησιμοποιώντας το παρατσούκλι του Νετανιάχου.

Ο Τραμπ συμπλήρωσε ότι το σχέδιό του στοχεύει όχι μόνο στο να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, αλλά και να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερη περιφερειακή ειρήνη.

«Αν το πετύχουμε αυτό, θα είναι μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή», δήλωσε. «Θα είναι η πρώτη ευκαιρία για πραγματική ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Αλλά πρώτα πρέπει να το ολοκληρώσουμε.»

Μιλώντας στο ισραηλινό Channel 12, ο Ραβίντ σημείωσε ότι ο Τραμπ είπε πως ελπίζει να ολοκληρώσει μια συμφωνία κατά τη διάρκεια της Δευτεριάτικης συνάντησης και να την ανακοινώσει την ίδια μέρα ή την επόμενη.

Όμως, όταν μίλησε αργότερα μέσα στην ημέρα στο Fox News, ο Νετανιάχου φάνηκε πιο επιφυλακτικός.

«Δουλεύουμε πάνω σε αυτό,» είπε στο κανάλι. «Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, αλλά συνεργαζόμαστε με την ομάδα του Προέδρου Τραμπ, στην πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή.»

«Ελπίζω να τα καταφέρουμε, γιατί θέλουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας, να τερματίσουμε την κυριαρχία της Χαμάς και να την αφοπλίσουμε, να αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα και να δημιουργηθεί ένα νέο μέλλον για τους κατοίκους της Γάζας και για τους Ισραηλινούς, καθώς και για ολόκληρη την περιοχή», συνέχισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Πηγή: ertnews.gr