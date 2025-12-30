Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν - Πεζεσκιάν: Στο επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στο επίκεντρο, όμως της συνομιλίας τους, συζήτησαν επίσης τα βήματα για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ρωσίας-Ιράν σε διάφορους τομείς.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο είχε ο Ιρανός ομόλογός του Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος καταδίκασε τη μαζική επίθεση με drones από το Κίεβο που στόχευε την κατοικία του Ρώσου προέδρου στην περιοχή του Νόβγκοροντ.

Στο επίκεντρο, όμως της συνομιλίας τους, συζήτησαν επίσης τα βήματα για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ρωσίας-Ιράν σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών και μεταφορικών υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, συζήτησαν και για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Παράλληλα, ο Πεζεσκιάν απηύθυνε εγκάρδιες ευχές για την Πρωτοχρονιά στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Με τη σειρά του, ο Ρώσος ηγέτης μετέφερε τις καλύτερες ευχές του στην κυβέρνηση και τους πολίτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας με την ευκαιρία της ιρανικής γιορτής της Νύχτας Γιάλντα για το χειμερινό ηλιοστάσιο, η οποία εορτάστηκε πρόσφατα.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΡΩΣΙΑΙράνΒΛΑΔΙΜΗΡ ΠΟΥΤΙΝπυρηνικά ΙράνΜασούντ Πεζεσκιάν

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα