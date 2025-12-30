Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν - Πεζεσκιάν: Στο επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο είχε ο Ιρανός ομόλογός του Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος καταδίκασε τη μαζική επίθεση με drones από το Κίεβο που στόχευε την κατοικία του Ρώσου προέδρου στην περιοχή του Νόβγκοροντ.

Στο επίκεντρο, όμως της συνομιλίας τους, συζήτησαν επίσης τα βήματα για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ρωσίας-Ιράν σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών και μεταφορικών υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, συζήτησαν και για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Παράλληλα, ο Πεζεσκιάν απηύθυνε εγκάρδιες ευχές για την Πρωτοχρονιά στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Με τη σειρά του, ο Ρώσος ηγέτης μετέφερε τις καλύτερες ευχές του στην κυβέρνηση και τους πολίτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας με την ευκαιρία της ιρανικής γιορτής της Νύχτας Γιάλντα για το χειμερινό ηλιοστάσιο, η οποία εορτάστηκε πρόσφατα.

Πηγή: cnn.gr