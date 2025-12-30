Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σύλληψη 19χρονου για απόπειρα φόνου και ληστεία 85χρονου στη Λευκωσία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Σε σοβαρή κατάσταση παραμένει το θύμα - Συνεχίζονται οι εξετάσεις από το ΤΑΕ Μόρφου

Στη σύλληψη 19χρονου προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας φόνου και ληστείας, που διαπράχθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2025, στην επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, 85χρονος κατήγγειλε ότι ενώ βρισκόταν στην οικία του, άγνωστο πρόσωπο διέρρηξε και εισήλθε σε αυτήν, του επιτέθηκε και στη συνέχεια απέσπασε χρηματικό ποσό.

Ο 85χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Μόρφου, με τις εξετάσεις να συνεχίζονται.

