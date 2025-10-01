Έρχεται η «Grokipedia» του Ίλον Μασκ – Ο νέος ανταγωνιστής της Wikipedia

Ανεξάντλητες είναι οι ιδέες και οι στόχοι που θέτει προς υλοποίηση σε κάθε τομέα ο Ελον Μασκ που ανακοίνωσε ότι η xAI, η νεοφυής εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που ίδρυσε πριν από δύο χρόνια, δημιουργεί τη Grokipedia η οποία ισχυρίζεται ότι θα είναι «σημαντική βελτίωση» σε σχέση με τη Wikipedia.

Ο Μασκ έχει εδώ και καιρό παράπονα για τη Wikipedia, κατηγορώντας την ότι είναι «woke» και καλώντας ακόμη και για τη διακοπή των δωρεών που τη στηρίζουν. Τον Ιανουάριο είχε επικρίνει τη Wikipedia για την προσθήκη άρθρου που τον εμφάνιζε να κάνει δήθεν ναζιστικό χαιρετισμό σε εκδήλωση ορκωμοσίας του Τραμπ.

Για τη δημιουργία της Grokipedia, ο Μασκ σκοπεύει να αξιοποιήσει το chatbot Grok της xAI, το οποίο δημιούργησε επίσης ως εναλλακτική του ChatGPT. Το Grok έχει εκπαιδευτεί με δεδομένα από το διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων tweets. Σε πρόσφατο podcast, ο Μασκ πρότεινε ότι το Grok είναι αρκετά έξυπνο ώστε όχι μόνο να αναπαράγει τη δουλειά των ανθρώπινων εθελοντών που ενημερώνουν τη Wikipedia, αλλά και να διορθώνει μεροληψίες ή ανακρίβειες.

«Το Grok χρησιμοποιεί μεγάλα υπολογιστικά μέσα για να εξετάσει, για παράδειγμα, μία σελίδα της Wikipedia, να δει τι είναι αλήθεια, μερικώς αλήθεια ή ψέμα, ή τι λείπει, και να ξαναγράψει τη σελίδα για να διορθώσει, αφαιρέσει ψευδείς πληροφορίες, διορθώσει μισές αλήθειες και προσθέσει το χαμένο πλαίσιο» είπε. Ωστόσο, το Grok αντιμετώπισε προβλήματα, όπως το να επαινεί τον Χίτλερ.

Το tweet του Μασκ δεν αναφέρει πότε θα γίνει η κυκλοφορία της Grokipedia αλλά πιθανότατα θα προσελκύσει υποστηρικτές του Μασκ και δεξιούς σχολιαστές που επίσης κατηγορούν τη Wikipedia για μεροληψία.

