Ελλάδα: Αναβάλλεται για την ερχόμενη εβδομάδα η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Διευκρινίσεις και δικαίωμα τροποποιήσεων στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα ζητά η Χαμάς

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Χθες πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στη Ντόχα με αξιωματούχους του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας

Μετά τις δηλώσεις του ανώτερου στρατιωτικού διοικητή της Χαμάς στη Γάζα, Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, ότι η Χαμάς πιθανότατα να απορρίψει το σχέδιο Τραμπ, το σαουδαραβικό κανάλι «Αλ Σαρκ» μετέδωσε πως η Χαμάς ζήτησε από τους μεσολαβητές αρκετές αλλαγές στο σχέδιο και «δύο ως τρεις μέρες» για να απαντήσει.

Σύμφωνα με το κανάλι, το οποίο επικαλείται πηγές στη διαπραγμάτευση, η Χαμάς ζητά, μεταξύ άλλων, ρήτρες για τον αφοπλισμό και την εξορία των ηγετών, καθώς και εγγυήσεις για πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.

Παλαιστινιακή πηγή κοντά στη Χαμάς φέρεται να δήλωσε στο κανάλι ότι χθες πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στη Ντόχα με αξιωματούχους του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, οι οποίοι «ενθάρρυναν τη Χαμάς να συμφωνήσει με την πρόταση».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΙΣΡΑΗΛΧΑΜΑΣΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣΓΑΖΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα