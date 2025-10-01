Διευκρινίσεις και δικαίωμα τροποποιήσεων στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα ζητά η Χαμάς

Μετά τις δηλώσεις του ανώτερου στρατιωτικού διοικητή της Χαμάς στη Γάζα, Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, ότι η Χαμάς πιθανότατα να απορρίψει το σχέδιο Τραμπ, το σαουδαραβικό κανάλι «Αλ Σαρκ» μετέδωσε πως η Χαμάς ζήτησε από τους μεσολαβητές αρκετές αλλαγές στο σχέδιο και «δύο ως τρεις μέρες» για να απαντήσει.

Σύμφωνα με το κανάλι, το οποίο επικαλείται πηγές στη διαπραγμάτευση, η Χαμάς ζητά, μεταξύ άλλων, ρήτρες για τον αφοπλισμό και την εξορία των ηγετών, καθώς και εγγυήσεις για πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.

Παλαιστινιακή πηγή κοντά στη Χαμάς φέρεται να δήλωσε στο κανάλι ότι χθες πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στη Ντόχα με αξιωματούχους του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, οι οποίοι «ενθάρρυναν τη Χαμάς να συμφωνήσει με την πρόταση».

Πηγή: ΚΥΠΕ