Αιτήσεις αποζημίωσης για ζημιές από χαλάζι σε Λάρνακα και Αμμόχωστο – Ανακοινώσεις και προθεσμίες του Τμήματος Γεωργίας

Αιτήσεις δέχεται το Τμήμα Γεωργίας για ζημιές που προκλήθηκαν σε γεωργούς από το χαλάζι εντός Νοεμβρίου στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Συγκεκριμένα, σε ανακοινώσεις του το Τμήμα Γεωργίας αναφέρει ότι μέχρι τις 19 Νοεμβρίου μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου δέχεται αιτήσεις στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας «για τις ζημιές που προκλήθηκαν από χαλάζι στις 13 Νοεμβρίου σε πατάτες χειμερινής εσοδείας, φυλλώδη λαχανικά, κρεμμύδια, κραμβοειδή και σε ελιές στα σύνορα των κοινοτήτων Ξυλοφάγου και Ορμήδειας». 

Επίσης, όπως αναφέρεται, από τις 28 Νοεμβρίου μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου γίνονται δεκτές αιτήσεις, Δηλώσεις Ζημιάς, στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου για τις ζημιές που προκλήθηκαν από χαλάζι που σημειώθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2025 σε πατάτες χειμερινής εσοδείας, σε υποστυλωμένες τομάτες και κολοκύθια πάλκαπα στα Δημοτικά Διαμερίσματα Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου στην Επαρχία Αμμοχώστου».

Σύμφωνα με το Τμήμα Γεωργίας από την 01 Δεκεμβρίου 2025 γίνονται δεκτές αιτήσεις, Δηλώσεις Ζημιάς, στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας για τις ζημιές που προκλήθηκαν από χαλάζι στις 25 Νοεμβρίου 2025 σε πατάτες χειμερινής εσοδείας στα σύνορα των κοινοτήτων Κιτίου και Περβολιών Λάρνακας. 

Για επιπρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως επικοινωνούν με το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας στα τηλέφωνα 24202861, 24202852 ή το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου στα τηλέφωνα 23812139, 23812132.

 

