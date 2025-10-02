Το Ισραήλ θα απελάσει τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα- Απεργία πείνας των μελών της ελληνικής αποστολής

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι ότι οι επιβάτες των σκαφών του διεθνή στολίσκου για τη Γάζα, σκάφη που αναχαιτίστηκαν στη Μεσόγειο, θα απελαθούν στην Ευρώπη, προσθέτοντας ότι κανένα από τα πλοία δεν κατάφερε να σπάσει τον αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα.

Η νηοπομπή του «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) είχε ξεκινήσει από την Ισπανία στις αρχές Σεπτεμβρίου με στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα. Συμμετείχαν σε αυτήν περίπου 45 σκάφη, με εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες του κόσμου.

Ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα και πρώην μέλος του νοτιοαφρικανικού κοινοβουλίου, ο Μάντλα Μαντέλα, η Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η παλαιστινιακής καταγωγής γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν και η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης συμμετείχαν σε αυτήν τη δράση με δεδηλωμένο στόχο «να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας» και να παρασχεθεί «ανθρωπιστική βοήθεια σε έναν πολιορκημένο πληθυσμό που βρίσκεται αντιμέτωπος με λιμό και γενοκτονία».

Χθες βράδυ Τετάρτης, το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό άρχισε να αναχαιτίζει τα σκάφη αφού προειδοποίησε τα πληρώματα ότι εισέρχονταν σε ύδατα τα οποία το Ισραήλ διεκδικεί τον έλεγχο.

«Κανένα από τα προκλητικά γιοτ της Hamas-Sumud δεν κατάφερε να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης ή να σπάσει τον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό», ανακοίνωσε σήμερα το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι «ένα τελευταίο σκάφος (...) παραμένει σε απόσταση». Αν αυτό το σκάφος «πλησιάσει, η προσπάθειά του να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης και να σπάσει τον αποκλεισμό θα αναχαιτιστεί επίσης», πρόσθεσε.

«Οι επιβάτες της Hamas-Sumud που βρίσκονται στα γιοτ τους κατευθύνονται με ασφάλεια και ειρηνικά προς το Ισραήλ, όπου θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες απέλασης προς την Ευρώπη. Οι επιβάτες είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους», τόνισε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Απεργία πείνας μελών της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla

11 μέλη της ελληνικής αποστολής -που συμμετείχε με τρία πλοία- ανακοίνωσαν ότι πραγματοποιούν απεργία πείνας, ζητώντας την απελευθέρωση όλων των απαχθέντων.

“Μετά την παράνομη κράτησή μας από τις ισραηλινές αρχές, ξεκινάμε απεργία πείνας. Η απόφαση αυτή δεν είναι προσωπική επιλογή, αλλά συλλογική στάση απέναντι στο έγκλημα που διαπράττεται ενάντια στον παλαιστινιακό λαό και στη συνεχιζόμενη παραβίαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου” αναφέρουν στο κείμενό τους οι Έλληνες ακτιβιστές.

“Δεν αναγνωρίζουμε τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας. Δεν αναγνωρίζουμε το «δικαίωμα» του κράτους-τρομοκράτη να απαγάγει πλοία και ανθρώπους σε διεθνή ύδατα. Η παρουσία μας εδώ, η σύλληψη και τώρα η απεργία πείνας μας είναι συνέχεια της ίδιας στάσης: ότι η Παλαιστίνη δεν είναι μόνη, και ότι η αλληλεγγύη δεν μπορεί να φυλακιστεί.

Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των μελών της αποστολής μας και του Global Sumud Flotilla συνολικά. Οποιαδήποτε κατηγορία — όπως αυτές του «αντιτρομοκρατικού νόμου» του Ισραήλ — είναι ψευδής, κατασκευασμένη και μέρος της προσπάθειας ποινικοποίησης της διεθνούς αλληλεγγύης. Δηλώνουμε επίσης ότι αν υπάρξει χτύπημα, εξαφάνιση ή απώλεια επικοινωνίας με οποιονδήποτε από εμάς, η ευθύνη βαραίνει κυρίαρχα το ισραηλινό κράτος” σημειώνουν.

“Ξέρουμε όμως ότι το Ισραήλ δεν είναι μόνο του. Η συνενοχή των διεθνών και των ελληνικών αρχών είναι ξεκάθαρη: με όπλα, με οικονομικές συμφωνίες, με πολιτικές και νομικές καλύψεις διευκολύνουν την κατοχή, τον αποκλεισμό και τη γενοκτονία. Αυτή η συνενοχή πρέπει να λογοδοτήσει: Να ξεσηκωθούμε στην Ελλάδα και διεθνώς, να απαιτήσουμε να απομονωθεί πλήρως το Ισραήλ και να αγωνιστούμε, ώστε να ζήσει ελεύθερη η Παλαιστίνη και ο λαός της.

Απέναντι σε αυτούς που χρησιμοποιούν την πείνα και επιβάλλουν τη στέρηση τροφής σε δύο εκατομμύρια ανθρώπους ως όπλο πολέμου και ως χαρτί διαπραγμάτευσης, η απεργία πείνας είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε μέσα στα κελιά τους, για να κρατήσουμε ζωντανή τη φωνή του αγώνα.

Αυτή είναι για εμάς μία αυτονόητη στάση αλληλεγγύης. Αυτό είναι το χρέος μας απέναντι στον παλαιστινιακό λαό και σε κάθε μελλοντική αποστολή που θα συνεχίσει τον δρόμο για μια ελεύθερη Παλαιστίνη.

Άμεση απελευθέρωση όλων των απαχθέντων” καταλήγουν.

Σύμφωνα με ανάρτηση του March to Gaza Greece, απεργία πείνας ξεκίνησαν από το πλήρωμα του “Οξυγόνου” ο Πλούταρχος Βεργής, από το πλήρωμα του “Παύλος Φύσσας” οι Κυριάκος Βλαχόπουλος, Ιωάννα Βρεττού, Άννα Λαγωνικού, Κώστας Λαμπρίδης, Πάρις Λαυτσής, Τάκης Πολίτης, Αγγελική Σαβαντόγλου και Κώστας Φουρίκος και από το πλήρωμα του “Ahed Tamimi” οι Ευγενία Καββαδία και ο Νίκος Λιαπούρης.

Την ανακοίνωση συνοδεύουν με στίχους του Μαχμούντ Νταρουίς; “Ό,τι δίνει αξία στη ζωή μας το έχουμε σ’ αυτή τη γη; τις τελευταίε μέρες του Σεπτέμβρη, την ομορφιά της ώριμης γυναίκας, το ρολόι του ήλιου στη φυλακή. Τα σύννεφα που μιμούνται σμήνη πλασμάτων, τις ζητωκραυγές για εκείνους πυ χαμογελούν στον θάνατο, τον τρόμο του δυνάστη για τα τραγούδια.

Διεθνείς αντιδράσεις

Το Global Sumud καταδίκασε «μια παράνομη επίθεση» σε διεθνή ύδατα.

Η Χαμάς έκανε λόγο για «έγκλημα πειρατείας».

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε την ισραηλινή επέμβαση κατά του στολίσκου, λέγοντας ότι αυτή «καταδεικνύει για ακόμη μια φορά τη βαρβαρότητα του Ισραήλ».

«Αυτή η επίθεση της ισραηλινής κυβέρνησης εναντίον αμάχων που έπλεαν σε διεθνή ύδατα κατέδειξε για άλλη μια φορά την τρέλα με την οποία τα γενοκτονικά στελέχη της προσπαθούν να αποκρύψουν τα εγκλήματά τους κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα» και αποκαλύπτει «για άλλη μια φορά τη βαρβαρότητα του Ισραήλ», κατήγγειλε ο Ερντογάν. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε «τρομοκρατική ενέργεια» την «επίθεση που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις» κατά των σκαφών και η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα μετά τη σύλληψη Τούρκων πολιτών που επέβαιναν στον διεθνή στολίσκο.

Η Γαλλία κάλεσε το Ισραήλ «να διασφαλίσει την ασφάλεια των συμμετεχόντων».

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα κάλεσε το Ισραήλ να «απελευθερώσει αμέσως» φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένου του εγγονού του Νέλσον Μαντέλα.

Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι «σε αυτό το στάδιο» 22 πολίτες της που συμμετείχαν στον στολίσκο της Γάζας συνελήφθησαν από το Ισραήλ, αποστολή την οποία η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επέκρινε για άλλη μια φορά.

«Προφανώς, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην Ιταλία το συντομότερο δυνατό», δήλωσε η Μελόνι στο περιθώριο της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής της Κοπεγχάγης. «Τούτου λεχθέντος (...) εξακολουθώ να πιστεύω ότι όλα αυτά δεν ωφελούν τον παλαιστινιακό λαό», πρόσθεσε.

Η Γερμανία κάλεσε το Ισραήλ να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των μελών του στολίσκου. «Είμαστε σε επαφή με την ισραηλινή κυβέρνηση και την καλέσαμε να τηρήσει τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου και να ενεργήσει αναλογικά. Ζητήσαμε επίσης να διασφαλιστεί η προστασία όλων των επιβαινόντων, και, απ' όσο γνωρίζουμε, αυτό έχει γίνει», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γερμανικού ΥΠΕΞ. Πρόσθεσε ότι η γερμανική πρεσβεία στο Ισραήλ προσπαθεί να επικοινωνήσει με τυχόν εμπλεκόμενους Γερμανούς υπηκόους.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο ανακοίνωσε την απέλαση της ισραηλινής διπλωματικής αντιπροσωπείας από τη χώρα του.

Εναπόκειται στις εθνικές αρχές η προστασία, λέει για ανακοπή στολίσκου για Γάζα η Κομισιόν

Αναγνωρίζει την ανθρωπιστική διάσταση της αποστολής, υπογραμμίζοντας όμως τους νομικούς και πρακτικούς περιορισμούς της ΕΕ και η προστασία των συμμετεχόντων στον στολίσκο, εναπόκειται στις εθνικές αρχές είναι το σχόλιο της Κομισιόν για την ανακοπή μεταξύ της νύχτας της Τετάρτης και της Πέμπτης από ισραηλινές δυνάμεις της πορείας 13 σκαφών που μετέφεραν ξένους ακτιβιστές και ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα.

Οπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, άλλα 30 πλοία του στόλου «Global Sumud Flotilla» συνέχιζαν να κατευθύνονται προς τον προορισμό τους, μεταφέροντας φάρμακα, τρόφιμα και περίπου 500 επιβάτες – μεταξύ των οποίων βουλευτές, δικηγόροι και ακτιβιστές – σε μια προσπάθεια να σπάσουν τον αποκλεισμό και να ανακουφίσουν τον πληθυσμό που έχει πληγεί βαριά από τον πόλεμο.

«Παρακολουθούμε από πολύ κοντά τι συμβαίνει στη Μεσόγειο και παρακολουθούμε την πορεία της Flotilla. Αναγνωρίζουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και είμαστε σε διαρκή επικοινωνία τόσο με το Ισραήλ, όσο και με τα κράτη - μέλη σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα», τόνισε η Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έβα Χρντσίροβα κατά τη διάρκεια της μεσημβρινής ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών στις Βρυξέλλες.

«Επίσης, σεβόμαστε την ανθρωπιστική προσήλωση όσων επιβαίνουν στην Flotilla, κατανοούμε ότι οι άνθρωποι θέλουν να προωθήσουν ένα σημαντικό θέμα σχετικά με τα θέματα που αντιμετωπίζει η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και έχουν δικαίωμα να το πράξουν», είπε.

Ωστόσο, «πρέπει να υπάρχει σεβασμός τόσο στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, όσο και στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Σύμφωνα με τον νόμο της ναυσιπλοΐας στο διεθνές δίκαιο, καταδικάζουμε κάθε επίθεση κατά της Flotilla, τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή τυχόν κατασχέσεις και υποστηρίζουμε τους επιβαίνοντες, με την έννοια ότι ουσιαστικά έχουν τον ίδιο στόχο με εμάς: θέλουμε να παραδώσουμε το συντομότερο δυνατό αρκετή βοήθεια στη Γάζα για να σταματήσουν τα βάσανα των ανθρώπων εκεί», πρόσθεσε η Εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Σχετικά με το αν θα προστρέξει η ΕΕ σε βοήθεια, η Χρντσίροβα είπε πως η προστασία των συμμετεχόντων στον στολίσκο, εναπόκειται στις εθνικές αρχές. «Βλέπουμε ότι ορισμένα κράτη μέλη είναι σε επαφή με το Ισραήλ και να έχουν ήδη κάνει εκκλήσεις προς το Ισραήλ να προστατεύσει τους ανθρώπους που βρίσκονται στα πλοία. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για βοήθεια και δεν έχουμε έρθει σε επαφή με τους συμμετέχοντες του Στόλου και επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει στρατιωτικά μέσα ή περιουσιακά στοιχεία για να στείλει πλοία στη Μεσόγειο και να θωρακίσει την πλωτή γραμμή για να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους με πρακτικό τρόπο», πρόσθεσε η Εκπρόσωπος σχετικά με την προστασία του στολίσκου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ- ΜΠΕ και ΚΥΠΕ