OHE: Διευρύνεται ο αποκλεισμός της Γάζας από το Ισραήλ

Η αναχαίτιση από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα πλοίων που μετέφεραν βοήθεια και κατευθύνονταν προς τη Γάζα διευρύνει τον παράνομο αποκλεισμό της Λωρίδας, ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

«Ως κατοχική δύναμη, το Ισραήλ πρέπει να διασφαλίσει τρόφιμα και ιατρικά εφόδια για τον πληθυσμό στο μέγιστο βαθμό των διαθέσιμων μέσων ή να συμφωνήσει και να διευκολύνει αμερόληπτα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας, τα οποία θα παρέχονται γρήγορα και χωρίς εμπόδια», δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ, Θαμίν αλ Χιτάν, σε email στο Reuters.

Κάλεσε επίσης το Ισραήλ να σεβαστεί τα δικαιώματα των κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της αμφισβήτησης της νομιμότητα της κράτησής τους.

Το Βέλγιο ζητά εξηγήσεις από τον Ισραηλινό Πρέσβη

Ο Βέλγος Υπουργός Εξωτερικών, Μαξίμ Πρεβό, δήλωσε σήμερα ότι κάλεσε για εξηγήσεις την Πρέσβη του Ισραήλ σε σχέση με τη σύλληψη επτά Βέλγων που επέβαιναν σε πλοία του στολίσκου με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από το Ισραήλ.

«Ο τρόπος με τον οποίο συνελήφθησαν (...) και η τοποθεσία, στα διεθνή ύδατα, είναι απαράδεκτα, γι' αυτό και κάλεσα για εξηγήσεις την πρεσβευτή», δήλωσε ο Βέλγος Υπουργός μιλώντας στο Κοινοβούλιο της χώρας.

