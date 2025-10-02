Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

OHE: Διευρύνεται ο αποκλεισμός της Γάζας από το Ισραήλ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κάλεσε επίσης το Ισραήλ να σεβαστεί τα δικαιώματα των κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της αμφισβήτησης της νομιμότητα της κράτησής τους.

Η αναχαίτιση από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα πλοίων που μετέφεραν βοήθεια και κατευθύνονταν προς τη Γάζα διευρύνει τον παράνομο αποκλεισμό της Λωρίδας, ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

«Ως κατοχική δύναμη, το Ισραήλ πρέπει να διασφαλίσει τρόφιμα και ιατρικά εφόδια για τον πληθυσμό στο μέγιστο βαθμό των διαθέσιμων μέσων ή να συμφωνήσει και να διευκολύνει αμερόληπτα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας, τα οποία θα παρέχονται γρήγορα και χωρίς εμπόδια», δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ, Θαμίν αλ Χιτάν, σε email στο Reuters.

Κάλεσε επίσης το Ισραήλ να σεβαστεί τα δικαιώματα των κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της αμφισβήτησης της νομιμότητα της κράτησής τους.

Το Βέλγιο ζητά εξηγήσεις από τον Ισραηλινό Πρέσβη

Ο Βέλγος Υπουργός Εξωτερικών, Μαξίμ Πρεβό, δήλωσε σήμερα ότι κάλεσε για εξηγήσεις την Πρέσβη του Ισραήλ σε σχέση με τη σύλληψη επτά Βέλγων που επέβαιναν σε πλοία του στολίσκου με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από το Ισραήλ.

«Ο τρόπος με τον οποίο συνελήφθησαν (...) και η τοποθεσία, στα διεθνή ύδατα, είναι απαράδεκτα, γι' αυτό και κάλεσα για εξηγήσεις την πρεσβευτή», δήλωσε ο Βέλγος Υπουργός μιλώντας στο Κοινοβούλιο της χώρας.

ΚΥΠΕ

Tags

ΙΣΡΑΗΛΓΑΖΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα