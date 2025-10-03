Νέος στολίσκος με ανθρωπιστική βοήθεια κατευθύνεται προς τη Γάζα - Live εικόνα μέσα από τα πλοία

Ένας ακόμη στολίσκος που αποτελείται από 9 πλοία κατευθύνεται προς τη Λωρίδα της Γάζας σε μια προσπάθεια να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό στην περιοχή, σύμφωνα με ακτιβιστές.

Ο «Συνασπισμός του Στόλου της Ελευθερίας» αναφέρει ότι το πλοίο "Conscience" αναχώρησε από την Ιταλία την περασμένη Τετάρτη με περίπου 100 ακτιβιστές. Η ομάδα ισχυρίζεται ότι «πολλοί από αυτούς» είναι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και δημοσιογράφοι.

Το "Conscience" ενώνεται με άλλα οκτώ σκάφη που απέπλευσαν από την Ιταλία πριν από σχεδόν μια εβδομάδα.

Τα εννέα πλοία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα ανοικτά των ακτών της Κρήτης, σύμφωνα με δεδομένα ζωντανής παρακολούθησης.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Πέμπτη οι ναυτικές δυνάμεις τους Ισραήλ αναχαίτισαν τουλάχιστον 40 σκάφη του Παγκόσμιου Στόλου Sumud συλλαμβάνοντας περίπου 470 ακτιβιστές ενώ το πρωί της Παρασκευής αναχαίτισαν και το τελευταίο πλοίο, το "Marinette" το οποίο ήταν μοναδικό που έπλεε ακόμα προς τον παλαιστινιακό θύλακα.

Από skai.gr