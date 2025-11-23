Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Πυρκαγιά στην Πάχνα της επαρχίας Λεμεσού - Κοντά σε σπίτια η φωτιά

Πυρκαγιά σε δύσβατη περιοχή ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στη Κοινότητα Πάχνας της Επαρχίας Λεμεσού.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, καίγονται ξηρά χόρτα άγρια βλάστηση και αριθμός δένδρων. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης προστατεύουν από την πυρκαγιά και κατοικίες της περιοχής. Επιπλέον, σνταποκρίθηκαν για την κατάσβεση έξι συνολικά πυροσβεστικά οχήματα από την πόλη και επαρχία Λεμεσού.

Το Τμήμα Δασών αποστέλλει για ενίσχηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ακόμα ένα πυροσβεστικό όχημα και παράλληλα πτητικά μέσα είναι καθ´οδόν για την πυρκαγιά. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση ανάλογα με την εξέλιξη.