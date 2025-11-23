Άνοιξε τις πύλες του το χριστουγεννιάτικο χωριό της Πάφου στο Στατό – Άγιο Φώτιο

Άνοιξε τις πύλες του το βράδυ του Σαββάτου το χριστουγεννιάτικο χωριό της Πάφου στο Στατό -Άγιο Φώτιο.Το Κοινοτικό Συμβούλιο Στατού – Αγίου Φωτίου, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ ανέλαβαν την οργάνωση του πρώτου Χριστουγεννιάτικου Χωριού στην Ορεινή Πάφο.

Η έναρξη του Χριστουγεννιάτικου Χωριού έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στην παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξη Βαφεάδη. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε τουλάχιστον τέσσερα (4) εκπαιδευτικά και βιωματικά εργαστήρια, σχεδιασμένα για παιδιά και ενήλικες.

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται μουσικά σχήματα, χορωδίες, ζωντανές μουσικές εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις, σε συνδυασμό με ψυχαγωγικές δράσεις ενώ παράλληλα διαθέσιμα θα είναι χειροποίητες δημιουργίες και τοπικά προϊόντα.

Σε ομιλία του ο κοινοτάρχης Στατού Αγίου Φωτίου Μιχαήλ Κίμωνος ανέφερε πως το Χριστουγεννιάτικο Χωριό, το «Αμπελοχώρι του Αγίου Βασίλη» είναι ένα όνομα που επιλέξανε με σεβασμό και αγάπη για την ιστορία, την ταυτότητα και την ψυχή αυτού του τόπου. Τα αμπέλια μας είπε, «δεν είναι μόνο παραγωγή. Είναι η κληρονομιά μας.Είναι αυτά που μας δίδαξαν τι σημαίνει κόπος, τι σημαίνει αγώνας, τι σημαίνει να περιμένεις υπομονετικά για να δεις τον καρπό της προσπάθειάς σου.Μας μεγάλωσαν, μας μόρφωσαν, μας έδωσαν ευκαιρίες. Μας έμαθαν να είμαστε άνθρωποι να στεκόμαστε όρθιοι, περήφανοι και δημιουργικοί». Πρόσθεσε πως το «Αμπελοχώρι του Αγίου Βασίλη» είναι γιορτή, αλλά είναι και μια δήλωση ότι η ορεινή Πάφος έχει ταυτότητα. Έχει φωνή.

Έχει ανθρώπους που αγωνίζονται καθημερινά για να κρατήσουν αυτό τον τόπο ζωντανό. Ο κ. Κίμωνος ανέφερε πως η εκδήλωση δεν γίνεται ούτε από συνήθεια, ούτε για φιέστα, γίνεται γιατί εργάζονται ακούραστα για τον τόπο τους , γιατί θέλουνε να δώσουνε ζωή στα χωριά τους , να προσελκύσουνε κόσμο, να ενισχύσουνε τον χειμερινό τουρισμό, να δημιουργήσουνε λόγους για να έρχεται ο κόσμος στην ορεινή Πάφο και να τη γνωρίζει. Κάθε δράση, κάθε περίπτερο, κάθε χαμόγελο παιδιού σήμερα είναι αποτέλεσμα προσπάθειας, σχεδιασμού και συνεργασίας, συμπλήρωσε.

Ο κοινοτάρχης πρόσθεσε πως η κοινότητά τους, μαζί με τους φορείς και τους συνεργάτες τους, δουλεύουν με επιμονή για να δείξουν ότι η ύπαιθρος δεν πρέπει να μείνει πίσω. Θέλουμε συνέχισε, «τα χωριά μας να είναι ζωντανά, να έχουν μέλλον, να προσφέρουν ευκαιρίες.Γι’ αυτό στηρίζουμε τις βιοτεχνίες μας, τις μικρές επιχειρήσεις που κουβαλούν την τέχνη και την παράδοση. Αυτοί οι άνθρωποι είναι η καρδιά της υπαίθρου οι φύλακες των εθίμων, της ποιότητας, της αυθεντικότητας».

Επιπρόσθετα ευχαρίστησε τον Υπουργό Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων Αλέξη Βαφεάδη για την παρουσία του, λέγοντας πως η παρουσία του τιμά την κοινότητά τους και αποδεικνύει ότι αναγνωρίζει τον αγώνα που γίνεται για να κρατήσουνε ζωντανά τα χωριά τους .

Η παρουσία σας σημείωσε, είναι μήνυμα στήριξης, ενθάρρυνσης και ουσιαστικής συνεργασίας. Επιπρόσθετα ευχαρίστησε τον μεγάλο τους χορηγό, το Υφυπουργείο Τουρισμού, και ιδιαίτερα την κυρία Ελίνα Χριστοφύδου για την έμπρακτη στήριξη και παρουσία της χτες στην κοινότητα. Τον Διευθυντή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου κο Ευγένιο Σάββα, το προσωπικό της εταιρείας καθώς επίσης, την κα Στάλω Γεωργίου για την καλλιτεχνική επιμέλεια και τον κ. Θεόδωρο Αριστοδήμου.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό Στατού – Αγίου Φωτίου θα είναι ανοιχτό μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου 2026, με τις εξής ώρες λειτουργίας Σάββατα, Κυριακές, Αργίες: 11:00 – 19:00, Παρασκευές 12 & 19 Δεκεμβρίου: 10:00 – 19:00, Καθημερινές (22 Δεκεμβρίου – 6 Ιανουαρίου): 11:00 – 19:00.

Το ωράριο για τις 25 Δεκεμβρίου και την 1η Ιανουαρίου θα ανακοινωθεί προσεχώς.