Απάντηση Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ: «Ναι» στην απελευθέρωση των ομήρων και στην παράδοση της εξουσίας στη Γάζα

Η Χαμάς ανακοίνωσε απόψε ότι συμφωνεί με ορισμένες από τις θέσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, όπως είναι η απελευθέρωση των ομήρων και η παράδοση της διοίκησης του θύλακα, όμως ζητά διαπραγματεύσεις για πολλούς από τους άλλους όρους.

Σε ένα αντίγραφο της ανακοίνωσής της, που περιήλθε στην κατοχή του πρακτορείου Reuters, η Χαμάς απάντησε στο σχέδιο των 20 σημείων αφού ο Αμερικανός πρόεδρος της έδωσε διορία μέχρι την Κυριακή για να το δεχτεί ή να το απορρίψει. Ο Τραμπ δεν έχει πει αν οι όροι αυτοί είναι διαπραγματεύσιμοι, όπως ζητά η Χαμάς.

Σε ένα από τα βασικά σημεία, η οργάνωση δεν διευκρίνισε αν συμφωνεί με τον όρο του αφοπλισμού της, ένα αίτημα του Ισραήλ και των ΗΠΑ που προηγουμένως είχε απορρίψει.

Στην ανακοίνωση η Χαμάς λέει ότι «εκτιμά τις αραβικές, ισλαμικές και διεθνείς προσπάθειες, καθώς και τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, την ανταλλαγή των κρατουμένων και την άμεση είσοδο βοήθειας» στον θύλακα. Προσθέτει ότι εγκρίνει «την απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων της κατοχής -ζωντανών και λειψάνων- σύμφωνα με το σχέδιο ανταλλαγής (σ.σ. με Παλαιστίνιους κρατουμένους) που περιλαμβάνεται στην πρόταση του Τραμπ, υπό τις αναγκαίες συνθήκες επί του πεδίου για την υλοποίησή της».

Στη συνέχεια ωστόσο, πρόσθεσε: «Υπό αυτό το πλαίσιο, το κίνημα επιβεβαιώνει την ετοιμότητά του να εμπλακεί, μέσω των διαμεσολαβητών, σε διαπραγματεύσεις για να συζητηθούν οι λεπτομέρειες».

Μιλώντας στο Al Jazeera, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς είπε ότι η παράδοση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα μέσα σε 72 ώρες είναι «θεωρητική και μη ρεαλιστική».

Η οργάνωση αναφέρει επίσης ότι είναι έτοιμη «να παραδώσει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια ομάδα Παλαιστίνιων ανεξάρτητων (τεχνοκρατών) που θα βασίζεται στην παλαιστινιακή συναίνεση και θα έχει την αραβική και ισλαμική υποστήριξη».

Το ίδιο στέλεχος της Χαμάς είπε για το σημείο αυτό ότι θέματα σχετικά με το μέλλον της Γάζας θα συζητηθούν εντός του εθνικού παλαιστινιακού πλαισίου, του οποίου μέρος είναι και η Χαμάς. Πρόσθεσε όμως ότι η οργάνωση είναι πρόθυμη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ίδια και τα όπλα της.

Το Κατάρ επιβεβαίωσε ότι οι μεσολαβητές του παρέλαβαν την απάντηση της παλαιστινιακής οργάνωσης της Γάζας.

Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση στην κεντρική Γάζα, μέσω του Ισραήλ

Η παλαιστινιακή Αρχή Υδάτων (PWA) ανακοίνωσε σήμερα ότι αποκαταστάθηκε, σε δοκιμαστική βάση, η υδροδότηση μέσω του Ισραήλ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από περισσότερους από εννέα μήνες διακοπής.

Ο αγωγός, που ανήκει στην ισραηλινή δημόσια εταιρεία Mekorot, εφοδιάζει πολλές πόλεις στο κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα, όπου ζουν δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι από τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, σύμφωνα με την PWA.

Λόγω των περιορισμών στην πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας, το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ότι επανήλθε το νερό στην περιοχή αυτή.

Το Ισραήλ διέκοψε τον ανεφοδιασμό σε νερό στις αρχές του πολέμου που ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Οι ισραηλινές αρχές ανέφεραν στη συνέχεια ότι επανασύνδεσαν ένα μέρος του δικτύου στο βόρειο τμήμα του θύλακα, αν και οι κάτοικοι υποστήριζαν ότι η παροχή του νερού ήταν ακανόνιστη.

Η κρίση του νερού, που προϋπήρχε του πολέμου, επιδεινώθηκε τρομερά το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με ανθρωπιστικές πηγές και με τοπικούς αξιωματούχους. Καθώς πάνω από το 80% των υποδομών έχουν υποστεί ζημιές λόγω του πολέμου, οι κάτοικοι βασίζονται πλέον για τον ανεφοδιασμό τους σε υδροφόρες ή στις βρύσες που τοποθέτησαν μη κυβερνητικές οργανώσεις σε καταυλισμούς εκτοπισμένων.

Ευχαριστώντας για τη βοήθειά τους πολλούς παράγοντες, όπως τη Unicef, η PWA διευκρίνισε ότι συντόνισε τις ενέργειές της με τις ισραηλινές αρχές προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας και να επιδιορθώσει ένα μέρος των αγωγών, τονίζοντας ότι η ζώνη αυτή είναι «επικίνδυνη, λόγω της ισχυρής στρατιωτικής παρουσίας».

Ο Cogat, ο οργανισμός του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ που είναι αρμόδιος για τις πολιτικές υποθέσεις στα παλαιστινιακά εδάφη, ρωτήθηκε για το θέμα από το Γαλλικό Πρακτορείο, όμως δεν απάντησε. Στα μέσα Σεπτεμβρίου είχε ανακοινώσει ότι επιδιορθώνονται οι αγωγοί μεταφοράς του νερού.

«Η επιδιόρθωση του δικτύου των αγωγών, που έχει υποστεί τεράστιες ζημίες, είναι συσσίφειο έργο, επειδή επιδιορθώνεται αλλά δεν ξέρουμε πότε θα καταστραφεί και πάλι», σχολίασε μια πηγή του ΟΗΕ που ασχολείται με αυτά τα θέματα.

Η PWA, η οποία υπάγεται στην Παλαιστινιακή Αρχή, εξακολουθεί να λειτουργεί στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η Χαμάς ανέλαβε την εξουσία το 2007. Εδώ και έναν χρόνο εργάζεται για την επαναφορά της υδροδότησης στον θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΚΥΠΕ