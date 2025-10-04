Κίνηση προς αποκλιμάκωση: Θετική η Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ – Έτοιμο το Ισραήλ για εφαρμογή

Σε μια ημέρα που χαρακτηρίστηκε ως «μεγάλη» από τον Ντόναλντ Τραμπ, Χαμάς και Ισραήλ εμφανίζονται έτοιμοι να κινηθούν στη βάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου για τη Λωρίδα της Γάζας, αν και η πλήρης υλοποίησή του φαίνεται ακόμη να απαιτεί διαπραγματεύσεις.

Τραμπ: «Μεγάλη μέρα» και υπόσχεση για δίκαιη μεταχείριση

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social τα ξημερώματα του Σαββάτου (02:00 ώρα Κύπρου), αναφέρθηκε στο ειρηνευτικό του σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας, σημειώνοντας πως «όλοι θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης».

«Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα είναι η ώρα να το οριστικοποιήσουμε συγκεκριμένα», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, υπονοώντας ότι επίκειται κρίσιμη εξέλιξη στην πορεία προς κατάπαυση του πυρός.

Χαμάς: Θετική ανταπόκριση, αλλά με επιφυλάξεις

Σε δήλωσή του στο Al Jazeera, ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Αμπού Μαρζούκ, επιβεβαίωσε τη θετική στάση του κινήματος απέναντι στο σχέδιο Τραμπ, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτούνται περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

«Η απελευθέρωση όλων των ομήρων εντός 72 ωρών είναι θεωρητικό ζήτημα και δεν είναι πρακτικό υπό τις τρέχουσες συνθήκες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, η Χαμάς προτίθεται να ξεκινήσει συνομιλίες για «όλα τα θέματα που σχετίζονται με το κίνημα και τα όπλα», ενώ επισήμανε ότι «οι λεπτομέρειες σχετικά με την ειρηνευτική δύναμη απαιτούν διευκρινίσεις και συμφωνίες».

Ο ίδιος επιβεβαίωσε πως η Χαμάς έχει ανταποκριθεί θετικά στα σημεία του σχεδίου που αφορούν το κίνημα, σημειώνοντας επίσης ότι υπήρξε συμφωνία με μια ευρύτερη περιφερειακή και διεθνή πρόταση που παρουσιάστηκε από την Αίγυπτο.

Ισραήλ: Σε ετοιμότητα για την πρώτη φάση του σχεδίου

Από πλευράς Ισραήλ, το Πρωθυπουργικό Γραφείο ανακοίνωσε πως, «υπό το φως της απάντησης της Χαμάς», η χώρα προετοιμάζεται για την «άμεση εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ για την απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Η ισραηλινή κυβέρνηση δηλώνει ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τον Αμερικανό Πρόεδρο και την ομάδα του «για να τερματιστεί ο πόλεμος, σύμφωνα με τις αρχές που έχει θεσπίσει το Ισραήλ και που συνάδουν με το όραμα του Προέδρου Τραμπ».

Σημειώνεται ότι ο ισραηλινός στρατός είχε ήδη παγώσει τις επιχειρήσεις του στη Γάζα τις τελευταίες ημέρες, ενώ νέα προγραμματισμένη προέλαση είχε ανασταλεί νωρίτερα εντός της εβδομάδας — μια ένδειξη ότι οι επαφές και οι πολιτικές διεργασίες είχαν ήδη ξεκινήσει πριν τις επίσημες τοποθετήσεις.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ