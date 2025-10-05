«Ή τώρα ή ποτέ»: O Τραμπ στέλνει μήνυμα για συμφωνία σε Νετανιάχου και Χαμάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε φωτογραφία από τη μεγάλη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, καλώντας την ισραηλινή κυβέρνηση να αποδεχθεί το σχέδιο που έχει προτείνει για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο Τραμπ δείχνει το πλήθος από ψηλά, να κρατά ένα μεγάλο πανό, με το σύνθημα «Ή τώρα ή ποτέ». Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στις κινητοποιήσεις στο Ισραήλ, μεταξύ άλλων και κατά την παρουσίαση, στις 29 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο, του σχεδίου του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το βράδυ του Σαββάτου, περίπου 120.000 διαδηλωτέςπλημμύρισαν το Τελ Αβίβ, μαζί με συγγενείς των ομήρων, ζητώντας από την κυβέρνηση να τηρήσει τη συμφωνία για εκεχειρία και την επιστροφή των ομήρων -ζωντανών και νεκρών. Οι διοργανωτές ανέφεραν πως η συμμετοχή ήταν από τις μεγαλύτερες από την έναρξη του πολέμου.

Όπως έγραψαν οι Times of Israel, ο Τραμπ σημείωσε με τον τρόπο αυτό τη μαζική υποστήριξη των Ισραηλινών σε μια συμφωνία για τους ομήρους, που θα οδηγήσει στη λήξη του πολέμου, επιδεικνύοντας γνώση των εσωτερικών πολιτικών ισορροπιών του Ισραήλ.

Αυτή η στάση του έχει ασκήσει πίεση στον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να αποδεχθεί την πρότασή του, παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή της θα τον φέρει σε σύγκρουση με τους ακροδεξιούς εταίρους του, οι οποίοι επιθυμούν τη συνέχιση των επιχειρήσεων και τη μόνιμη κατοχή της Γάζας.

Καθώς οι συνομιλίες για την εκεχειρία στη Γάζα μπαίνουν στην τελική ευθεία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απηύθυνε παράλληλα αυστηρή προειδοποίηση προς τη Χαμάς ότι «δεν θα ανεχθεί καθυστέρηση», την ώρα που το Ισραήλ εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία για απελευθέρωση όλων των ομήρων μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται «στο κατώφλι μιας πολύ μεγάλης επιτυχίας», εκφράζοντας την ελπίδα πως όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι θα απελευθερωθούν σύντομα. Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ, από την πλευρά του, προσέφερε την «πλήρη στήριξή» του στις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός, αν και η γραμμή αρχικής αποχώρησης των στρατευμάτων που προτείνουν οι ΗΠΑ, ενδέχεται να αποτελέσει εμπόδιο.

Παρά τη θετική ρητορική του Νετανιάχου, οι ακροδεξιοί εταίροι του κυβερνητικού συνασπισμού αντέδρασαν έντονα στη συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς τη «εθνική ήττα». Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ήταν από τους πιο επικριτικούς, υποστηρίζοντας ότι η εκεχειρία θα δώσει στη Χαμάς χρόνο να ανασυνταχθεί.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ αποδέχθηκε την αρχική γραμμή αποχώρησης που πρότειναν οι ΗΠΑ. Ωστόσο, ο χάρτης που δημοσιοποίησε δείχνει σημαντικά μεγαλύτερη ζώνη ισραηλινής παρουσίας στη Γάζα, σε σχέση με τον χάρτη που είχαν παρουσιάσει οι μεσολαβητές στη Χαμάς στα μέσα Ιουλίου.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να ταξιδέψουν στην Αίγυπτο για να διαπραγματευτούν τις λεπτομέρειες της απελευθέρωσης των ομήρων και άλλες πτυχές του ειρηνευτικού σχεδίου, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η αιματοχυσία πάντως συνεχίζεται, καθώς τουλάχιστον 57 άνθρωποι σκοτώθηκαν το Σάββατο από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα, σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές. Δεκαεπτά από αυτούς -πολλοί εκ των οποίων παιδιά- έχασαν τη ζωή τους όταν πύραυλος έπληξε κατοικία στην πόλη της Γάζας, όπου καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων.

