Χαμάς: Συμφωνούμε να παραδώσουμε τα όπλα σε όργανο με διεθνή εποπτεία

Η οργάνωση έχει αρχίσει τη συλλογή των σορών των Ισραηλινών και για το λόγο αυτό ζήτησε τη διακοπή των βομβαρδισμών.

Η Χαμάς έχει συμφωνήσει να παραδώσει τα όπλα, αλλά θέτει όρους για τη διαδικασία, δήλωσε την Κυριακή πηγή της οργάνωσης στο δίκτυο Al Arabiya.

Συμφωνήσαμε να παραδώσουμε τα όπλα σε παλαιστινιακό και αιγυπτιακό όργανο υπό διεθνή εποπτεία, ανέφερε η πηγή που πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ είναι σε γνώση της συμφωνίας της Χαμάς να παραδώσει τα όπλα.

Το ζήτημα του αφοπλισμού της οργάνωσης είναι ένα από τα πλέον ακανθώδη, από το οποίο πολλά θα εξαρτηθούν για το μέλλον της όποιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Εν τω μεταξύ, η ίδια πηγή ανέφερε στο Al Arabiya ότι «λάβαμε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ μέσω του Κατάρ για μόνιμη αποχώρηση του Ισραήλ».

Τέλος σε ό,τι αφορά τους ομήρους υπολογίζεται ότι περίπου 30 από τους 50 που δεν έχουν απελευθερωθεί δεν είναι πια στη ζωή.

Η πηγή της Χαμάς αναφέρει ότι έχει αρχίσει τη συλλογή των σορών των Ισραηλινών και για το λόγο αυτό ζήτησε, μέσω της Αιγύπτου, τη διακοπή των βομβαρδισμών για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Πηγή: protothema.gr

