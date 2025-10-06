Να τελειώσει ο πόλεμος, λέει το 66% των Ισραηλινών, σύμφωνα με έρευνα

Το 66% των Ισραηλινών δηλώνει ότι έχει έρθει η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα, σε σύγκριση με το 27% που πιστεύει ή είναι σίγουρο ότι η ώρα δεν έχει έρθει ακόμα και το 7% που δεν είναι σίγουρο. Αυτό κατέδειξε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Δημοκρατίας του Ισραήλ. Το ποσοστό που δήλωνε στην ίδια δημοσκόπηση πέρσι ότι ήρθε η ώρα για τερματισμό του πολέμου ήταν 53%.

Ο κύριος λόγος για τον οποίο οι Ισραηλινοί πιστεύουν ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει είναι το ζήτημα των ομήρων.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ποσοστό το οποίο υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου οφείλει να αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και να παραιτηθεί. Ποσοστό 45% θεωρεί ότι οφείλει να το κάνει αμέσως, ενώ 19% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι πρέπει να το κάνει μετά τον πόλεμο.

Το 66% υποστηρίζει σχέδιο Τραμπ

Μια άλλη δημοσκόπηση, της εφημερίδας «Μααρίβ», το Σάββατο, κατέδειξε ότι το 66% των Ισραηλινών υποστηρίζει το σχέδιο Τραμπ, το 11% αντιτίθεται και το 23% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει. Το σχέδιο απολαμβάνει την υποστήριξη του 74% των ψηφοφόρων της αντιπολίτευσης και του 61% των ψηφοφόρων του κυβερνητικού συνασπισμού.

Παρά τη μεγάλη υποστήριξη μόνο το 14% ότι το σχέδιο έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας, το 41% πιστεύει ότι υπάρχουν μέτριες πιθανότητες και ένα άλλο 30% δήλωσε ότι οι πιθανότητες είναι μικρές. Το 15% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει.

Πηγή: ΚΥΠΕ