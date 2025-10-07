Τουλάχιστον 4 οικοδόμοι αγνοούνται μετά την κατάρρευση κτιρίου στη Μαδρίτη

Τουλάχιστον 4 οικοδόμοι αγνοούνται μετά την κατάρρευση κτιρίου στη Μαδρίτη

Το κτίριο επρόκειτο να μετατραπεί σε ξενοδοχείο

Τουλάχιστον τέσσερις εργάτες οικοδομής αγνοούνται μετά τη μερική κατάρρευση ενός υπό ανακαίνιση κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης, ανακοίνωσαν οι ισπανικές αρχές.

Σύμφωνα με την οικοδομική εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο αγνοούνται τρεις άνδρες και μία γυναίκα, ανακοίνωσε η αντιδήμαρχος της πόλης Ίνμα Σάενθ.

«Οι επάνω όροφοι κατέρρευσαν και επομένως μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο όγκο συντριμμιών, που θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να απομακρυνθούν. Όχι απλώς ώρες αλλά πιθανότατα αρκετές ημέρες», σημείωσε.

Αστυνομία και πυροσβεστική χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη για ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για να εντοπίσουν τους αγνοούμενους στο κτίριο που βρισκόταν κοντά στην όπερα και το βασιλικό ανάκτορο της Μαδρίτης.

Από την κατάρρευση του πενταώροφου κτιρίου δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και ένας τρίτος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι, είπε η Μπεατρίθ Μαρτίν, η εκπρόσωπος της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών.

Το κτίριο επρόκειτο να μετατραπεί σε ξενοδοχείο από την εταιρεία Rehbilita, όπως ανέφερε στον ιστότοπό της. Η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

ΚΥΠΕ

