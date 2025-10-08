Σε εξέλιξη οι κρίσιμες συνομιλίες για τη Γάζα – «Εγγυήσεις» από τον Τραμπ ζητά η Χαμάς

Στο θέρετρο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου διεξάγονται για τρίτη ημέρα σήμερα οι κρίσιμες συνομιλίες με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας στηΛωρίδα της Γάζας και τον τερματισμό των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Στις διαπραγματεύσεις, που πραγματοποιούνται με τη μορφή έμμεσων επαφών μεταξύ των δύο πλευρών, συμμετέχουν υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες από το Κατάρ, την Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την Τετάρτη αναμένεται να παραστεί και ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ενισχύοντας το βάρος των διαβουλεύσεων.

Οι συνομιλίες βασίζονται σε ένα σχέδιο 20 σημείων που προτάθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον περασμένο μήνα, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προσωρινή κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση ομήρων και τη διευκόλυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η Αίγυπτος, που παραδοσιακά διαδραματίζει ρόλο-κλειδί στη μεσολάβηση μεταξύ Ισραήλ και παλαιστινιακών οργανώσεων, επιδιώκει την εξεύρεση μιας ευρύτερης συμφωνίας, σε συντονισμό με τις υπόλοιπες περιφερειακές και διεθνείς δυνάμεις.

«Υπάρχει πραγματική πιθανότητα να καταλήξουμε κάπου», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη στο Οβάλ Γραφείο, προσθέτοντας ότι Αμερικανοί διαπραγματευτές συμμετέχουν ενεργά στις συνομιλίες.

«Πιστεύω ότι υπάρχει πιθανότητα να επιτύχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή — κάτι που υπερβαίνει ακόμα και τη σύγκρουση στη Γάζα. Θέλουμε άμεση απελευθέρωση των ομήρων».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν «τα πάντα για να διασφαλίσουν ότι όλοι θα τηρήσουν τη συμφωνία» αν επιτευχθεί κατάπαυση πυρός.

Διεθνείς συμμετοχές και εγγυήσεις

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, θα συμμετάσχει στις συνομιλίες της Τετάρτης, όπως ανακοίνωσε ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών, Μπάντρ Αμπντελατί.

«Η βασική εγγύηση επιτυχίας σε αυτό το στάδιο είναι ο ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ, ακόμη κι αν χρειαστεί να επιβάλει τη δική του πρόταση», ανέφερε.

Το Κατάρ δήλωσε ότι θα παρευρεθεί ο πρωθυπουργός Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, ενώ τουρκικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι ο αρχηγός της ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν, θα ηγηθεί της αποστολής της Τουρκίας στην Αίγυπτο.

Εγγυήσεις και σημεία-κλειδιά των διαπραγματεύσεων

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ Ελ-Χάγια, δήλωσε ότι η οργάνωση ζητά «εγγυήσεις από τον Πρόεδρο Τραμπ ότι ο πόλεμος θα λήξει οριστικά».

Το σχέδιο Τραμπ περιλαμβάνει:

Κατάπαυση πυρός,

Απελευθέρωση όλων των ομήρων,

Αφοπλισμό της Χαμάς,

Σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.

Το σχέδιο έχει λάβει θετικές αντιδράσεις τόσο από το Ισραήλ όσο και από τη Χαμάς, οδηγώντας στις έμμεσες συνομιλίες στην Αίγυπτο από τη Δευτέρα.

Παλαιστινιακή πηγή κοντά στην ομάδα της Χαμάς δήλωσε ότι η συνεδρία της Τρίτης περιλάμβανε συζήτηση για χάρτες που παρουσίασε το Ισραήλ σχετικά με την αποχώρηση στρατευμάτων, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα και τη μεθοδολογία ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων.

Επετειακή συγκυρία και εντεινόμενη διεθνής πίεση

Οι συνομιλίες συμπίπτουν με τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, η οποία οδήγησε στην έναρξη του πολέμου.

Κατά τη λήξη της εβραϊκής γιορτής Σουκότ, μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς εξαπέλυσαν τη φονικότερη επίθεση στην ιστορία του Ισραήλ, προκαλώντας μαζική στρατιωτική απάντηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Η επίθεση κόστισε τη ζωή σε 1.219 ανθρώπους, κυρίως πολίτες, σύμφωνα με απολογισμό του AFP βασισμένο σε επίσημα στοιχεία του Ισραήλ. Επιπλέον, 251 άτομα απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα — από αυτούς 47 παραμένουν αιχμάλωτοι, εκ των οποίων 25 έχουν επιβεβαιωμένα πεθάνει, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Η διεθνής πίεση για τερματισμό του πολέμου εντείνεται, καθώς μεγάλο μέρος της Γάζας έχει ισοπεδωθεί, ο ΟΗΕ κάνει λόγο για λιμό, και οι οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων συνεχίζουν να αγωνιούν.

Έκθεση του ΟΗΕ τον περασμένο μήνα κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγορούν τη Χαμάς για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Και οι δύο πλευρές αρνούνται τις κατηγορίες.

Πηγή: AFP, ertnews.gr