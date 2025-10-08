ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία ενισχύουν τις διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Χαμάς

Ανώτεροι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Τουρκία αναμένεται να ενταχθούν σήμερα στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με φόντο τις αυξανόμενες πιέσεις να κλειστεί συμφωνία.

Ο Πρωθυπουργός του Κατάρ, ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, μεταβαίνει προσωπικά στο Σαρμ ελ Σέιχ, όπου διεξάγονται οι συνομιλίες, σύμφωνα με τη διπλωματία του εμιράτου.

Ο Ειδικός Απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, κι ο γαμπρός του και σύμβουλός του Τζάρεντ Κούσνερ αναμένονται επίσης σήμερα στην Αίγυπτο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας Μπαντρ Αμπντελάτι.

Ακόμη, τουρκική αντιπροσωπεία υπό τον αρχηγό της υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν θα συμμετάσχει επίσης στις συνομιλίες σήμερα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Η Άγκυρα διατηρεί σχέσεις με τη Χαμάς.

Οι συνομιλίες, που άρχισαν προχθές Δευτέρα, έχουν βάση σχέδιο 20 σημείων που πρότεινε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ και προβλέπει κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση των ομήρων και σε αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων, την απόσυρση κατά στάδια του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος μίλησε χθες για «αληθινή πιθανότητα» να κλειστεί συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος που είχε έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Χθες Τρίτη, ημέρα της δεύτερης επετείου της εφόδου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε για ακόμη μια φορά την επίτευξη «όλων» των στόχων του πολέμου στη Γάζα, αναφερόμενος στην απελευθέρωση «όλων των ομήρων» και «την καταστροφή της εξουσίας της Χαμάς».

Παρών στην Αίγυπτο, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ Χάγια, είπε πως το κίνημα θέλει «εγγυήσεις» από τον κ. Τραμπ και τους μεσολαβητές πως ο πόλεμος «θα τελειώσει μια για πάντα». «Δεν εμπιστευόμαστε» το Ισραήλ, πρόσθεσε.

