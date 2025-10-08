Η έκπληξη γενεθλίων στη Φον ντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο (φώτο)

Η δήμαρχος στη Γερμανία κατονόμασε την κόρη της ως υπεύθυνη για την επίθεση – Βρέθηκαν δύο μαχαίρια με αίμα στο σπίτι

Τι υπήρχε μέσα στην τσάντα που παρέδωσε στην πρόεδρο της Κομισιόν μια Γερμανίδα ευρωβουλευτής των Πρασίνων.

Τα γενέθλιά της στο Ευρωκοινοβούλιο γιόρτασε την Τετάρτη (8/10) η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν όπου την περίμενε μια γλυκιά έκπληξη από Γερμανίδα ευρωβουλευτής των Πρασίνων. 

Ερωτηθείς τι υπήρχε μέσα στην τσάντα, ένας εκπρόσωπος της Τέρι Ράιντκε είπε: «Η Τέρι της πρόσφερε σοκολάτα και η ελπίδα είναι ότι οι σεροτονίνες και οι ντοπαμίνη θα μεταφραστούν σε καλή νομοθεσία για τους Πράσινους σε αντάλλαγμα».

Πηγή: cnn.gr

