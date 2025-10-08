Η έκπληξη γενεθλίων στη Φον ντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο (φώτο)

Τα γενέθλιά της στο Ευρωκοινοβούλιο γιόρτασε την Τετάρτη (8/10) η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν όπου την περίμενε μια γλυκιά έκπληξη από Γερμανίδα ευρωβουλευτής των Πρασίνων.

Birthday girl: Greens co-leader Terry Reintke has a gift for Ursula von der Leyen, who today turns 67. pic.twitter.com/omWQGFQe81 — Jorge Liboreiro (@JorgeLiboreiro) October 8, 2025

Ερωτηθείς τι υπήρχε μέσα στην τσάντα, ένας εκπρόσωπος της Τέρι Ράιντκε είπε: «Η Τέρι της πρόσφερε σοκολάτα και η ελπίδα είναι ότι οι σεροτονίνες και οι ντοπαμίνη θα μεταφραστούν σε καλή νομοθεσία για τους Πράσινους σε αντάλλαγμα».

Πηγή: cnn.gr