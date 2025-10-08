Στο Παρίσι αύριο η Σύνοδος για τη Γάζα, με την παρουσία Ρούμπιο - Δύση και αραβικές χώρες ετοιμάζουν το μεταπολεμικό τοπίο

Σύνοδο για τη Γάζα διοργανώνουν αύριο στο Παρίσι δυτικές και αραβικές χώρες.

Στη Σύνοδο αναμένεται να συμμετάσχει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και -σύμφωνα με το Reuters- αναμένεται να συμμετάσχουν ακόμη υπουργοί από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ιορδανία, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ινδονησία, την Τουρκία και τον Καναδά.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, στη Σύνοδο στο Παρίσι αναμένεται να συζητήσουν τη μεταπολεμική μετάβαση της Γάζας.

Η Σύνοδος Κορυφής έχει ως στόχο να συζητήσει τον τρόπο εφαρμογής του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και τους πόρους ή άλλου είδους συνεισφορά που άλλες χώρες μπορούν να έχουν.

Σύμφωνα με σημείωμα που εστάλη στους αντιπροσώπους, η συνάντηση αποσκοπεί στη συμφωνία για κοινές δράσεις με στόχο τη συμβολή των ΗΠΑ στο σχέδιο για τη Γάζα.

Το σημείωμα ανέφερε ότι η συμμετοχή της Ουάσιγκτον θα εξαρτηθεί από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο.

Ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή, που επικαλείται το Reuters, δήλωσε ότι είναι ζωτικής σημασίας να είναι παρούσες οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ μια ιταλική πηγή υπογράμμισε τη σημασία της υποστήριξης του σχεδίου Τραμπ, το οποίο ήταν «το μόνο δυνατό».

Γαλλική διπλωματική πηγή δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν ενημερωθεί για τα σχέδια της συνάντησης και η ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνει ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και την ανοικοδόμηση του θύλακα, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την υποστήριξη της Παλαιστινιακής Αρχής και των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας.

Τρίτη ημέρα διαπραγματεύσεων Ισραήλ-Χαμάς

Η Σύνοδος στο Παρίσι θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Χαμάς, που συνεχίζονται για τρίτη ημέρα στην Αίγυπτο.

Οι έμπιστοι εκπρόσωποι του Ντόναλντ Τραμπ, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του και πρώην σύμβουλός του, Τζάρεντ Κούσνερ, συμμετείχαν σήμερα στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τη Γάζα στην Αίγυπτο.

Την ίδια ώρα, ο Αιγύπτιος πρόεδρος προσκάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ, σε περίπτωση συμφωνίας, να παραστεί στην υπογραφή στην Αίγυπτο.

«Θα ήταν υπέροχο, αν επιτευχθεί συμφωνία, να παραστεί η Εξοχότητά σας. Προσκαλώ τον πρόεδρο Τραμπ στην περίπτωση αυτή, αν το επιτρέψει ο Θεός, αν επιτευχθεί συμφωνία, να παραστεί στην υπογραφή της στην Αίγυπτο», δήλωσε ο Αλ Σίσι σε τελετή αποφοίτησης φοιτητών αστυνομικής σχολής στο Κάιρο.

Ο Αλ Σίσι δήλωσε ότι «εξέχοντες» απεσταλμένοι των ΗΠΑ στάλθηκαν στο Σαρμ ελ Σεΐχ χθες, αναφερόμενος στον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, «με ισχυρή εντολή από τον πρόεδρο Τραμπ να τερματίσουν τον πόλεμο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος γύρου διαπραγματεύσεων».

«Το μήνυμά μου προς τον πρόεδρο Τραμπ… συνεχίστε την υποστήριξή σας και τη θέλησή σας να τερματίσετε αυτόν τον πόλεμο».

