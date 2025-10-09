Η ΕΕ χαιρετίζει την ανακοίνωση συμφωνίας για απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα

Χαιρετίζει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν την ανακοίνωση συμφωνίας για την εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα, βάσει της πρότασης που υπέβαλε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. Για «σημαντική εξέλιξη» κάνει λόγο η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης, Κάγια Κάλας.

Σε χωριστές αναρτήσεις τους στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), το πρωί της Πέμπτης, επισημαίνουν ότι η ΕΕ εξακολουθεί να στηρίζει την ταχεία παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ενώ τονίζουν ότι η Ένωση θα παίξει ρόλο την επόμενη μέρα στην ανοικοδόμηση της περιοχής.

«Επαινώ τις διπλωματικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας για την επίτευξη αυτής της σημαντικής εξέλιξης. Είμαι επίσης ενθαρρυμένη από την υποστήριξη της Κυβέρνησης του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής», ανέφερε η Φον ντερ Λάιεν. «Τώρα, όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν με ασφάλεια. Πρέπει να επιτευχθεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Τα βάσανα πρέπει να σταματήσουν» πρόσθεσε.

Όσον αφορά το ρόλο της ΕΕ, είπε ότι «θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ταχεία και ασφαλή παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Και όταν έρθει η ώρα, θα είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε στην ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση».

Κάνοντας λόγο για ευκαιρία σφυρηλάτησης πολιτικής πορείας προς διαρκή ειρήνη και ασφάλεια, η Πρόεδρος της Κομισιόν επαναλαμβάνει τη στήριξη της ΕΕ στη λύση των δύο κρατών.

Από την πλευρά της η Ύπατη Εκπρόσωπος μίλησε για «μεγάλο διπλωματικό επίτευγμα και μια πραγματική ευκαιρία να τελειώσει ένας καταστροφικός πόλεμος και να απελευθερωθούν οι όμηροι».

Σύμφωνα με την Κάλας, η ΕΕ θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει την πραγμάτωση αυτής της διπλωματικής επιτυχίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ