Υπεγράφη η συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα - Η προϋπόθεση για να τεθεί σε ισχύ

Μετά από δύο χρόνια πολέμου, υπεγράφη την Πέμπτη (9/10) η συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς για την πρώτη φάση του σχεδίου εκεχειρίας στη Γάζα, ανοίγοντας μεταξύ άλλων τον δρόμο για την επιστροφή των ομήρων και την απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων μέχρι την προσεχή Δευτέρα.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα αιγυπτιακά μέσα η εκεχειρία έχει τεθεί σε ισχύ, ωστόσο το γραφείο του Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν θα συμβεί μέχρι να εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο.

«Συνεδρίαση της κυβέρνησης στις 18:00. Ημερήσια διάταξη – Σχέδιο για την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων» ανέφερε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Times of Israel, έχει προγραμματιστεί επίσης συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας μία ώρα νωρίτερα.

Το υπουργικό συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει τον τελικό κατάλογο των Παλαιστινίων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν από τις ισραηλινές φυλακές. Σύμφωνα με την ισραηλινή νομοθεσία, πρέπει επίσης να δοθούν 48 ώρες στους Ισραηλινούς για να υποβάλουν νομικές προσφυγές κατά οποιωνδήποτε ονομάτων εμφανίζονται.

«Το Ισραήλ θα αποσυρθεί την Παρασκευή από τις κατοικημένες περιοχές»

Στο μεταξύ, ο αξιωματούχος της Χαμάς, Οσάμα Χαμντάν, δήλωσε στο τηλεοπτικό κανάλι Al-Araby του Κατάρ ότι το Ισραήλ θα αποσυρθεί στρατιωτικά από όλες τις κατοικημένες περιοχές στη Γάζα - συμπεριλαμβανομένων των Χαν Γιουνίς, Ράφα και Πόλης της Γάζας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αποχώρηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (10/10), καθώς η απελευθέρωση των ομήρων απαιτεί μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων για τους μαχητές της Χαμάς.

Εντός των επόμενων 72 ωρών η απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων

Η συμφωνία αυτή, που αποτελεί το πρώτο στάδιο του σχεδίου των 20 σημείων που έχει προτείνει ο Τραμπ. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, μέσα στις επόμενες 72 ώρες θα δρομολογηθεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Χαμάς, εκ των οποίων οι 20 περίπου είναι ακόμη ζωντανοί. Εν συνεχεία, θα παραδοθούν και οι σοροί ακόμη 28 αιχμαλώτων.

Ελεύθεροι θα αφεθούν επίσης περίπου 2.000 Παλαιστίνιοι, οι οποίοι κρατούνται επί σειρά ετών στις ισραηλινές φυλακές. Ο Λευκός Οίκος αναμένει ότι οι όμηροι θα αρχίσουν να απελευθερώνονται τη Δευτέρα.

Όπως αποκαλύπτουν πηγές στο Reuters, η συμφωνία περιλαμβάνει την μερική αποχώρηση του Ισραήλ από την λεγόμενη κίτρινη γραμμή στη Γάζα.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Ήδη από σήμερα και για τις πέντε πρώτες ημέρες ισχύος της συμφωνίας, θα καταφτάσουν στη Γάζα 400 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια, τρόφιμα και φάρμακα, είδη ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του παλαιστινιακού πληθυσμού.

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ αναμένεται να ταξιδέψει στην Αίγυπτο τις επόμενες ημέρες, καθώς ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταβεί στην περιοχή την Παρασκευή (10/10). Ο Νετανιάχου έχει προσκαλέσει τον Τραμπ να μιλήσει στο κοινοβούλιο του Ισραήλ, με τον Τραμπ να δηλώνει στο Axios ότι ήταν πρόθυμος να το κάνει αυτό

Η επόμενη φάση του σχεδίου του Τραμπ προβλέπει τη δημιουργία ενός διεθνούς οργάνου, με την ονομασία «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο θα διαδραματίσει ρόλο στη μεταπολεμική διοίκηση της Γάζας. Θα ηγηθεί ο Τραμπ και θα περιλαμβάνει τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ.

