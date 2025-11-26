Έτοιμη δηλώνει η Κομισιόν να καταθέσει λεπτομερές σχέδιο για δάνειο αποζημιώσεων προς Ουκρανία

Το πράσινο φως από τα κράτη μέλη αναμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παρουσιάσει λεπτομέρειες του σχεδίου της για το δάνειο των αποζημιώσεων που κυρίως αφορά και τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια που βρίσκονται στο Βέλγιο. Μετά από τις σχετικές δηλώσεις της Προέδρου της Επιτροπής, Ούρσουλα τον ντερ Λάιεν από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, όπου έγινε γνωστό ότι η Κομισιόν έχει έτοιμο το πλάνο, η Επιτροπή έλαβε σωρεία ερωτήσεων κατά την μεσημεριανή ενημέρωση των συντακτών σχετικά με τις λεπτομέρειες γύρω από το σχέδιο.

Κληθείσα να σχολιάσει τη διαδικασία για το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων προς την Ουκρανία, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνχο, υπενθύμισε ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ομιλία της το πρωί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «ανέφερε ρητά την πρόοδό μας στο δάνειο αποζημιώσεων» και «υπογράμμισε ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη να παρουσιάσει το νομικό κείμενο της πρότασης».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, «όπως γνωρίζετε, υπάρχουν σε εξέλιξη συζητήσεις με τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένες συζητήσεις στο Coreper», σε επίπεδο Μόνιμων Αντιπροσώπων των κρατών - μελών στην ΕΕ, ενώ διευκρίνισε ότι η συζήτηση διεξάγεται και βάσει της επιστολής με το συνημμένο προσχέδιο της φον ντερ Λάιεν προς τα κράτη μέλη από τις 17 Νοεμβρίου. Η Πίνχο επιβεβαίωσε ότι η Επιτροπή «έχει λάβει ήδη τα πρώτα σχόλια των κρατών-μελών» βάσει της επιστολής αυτής και σε αυτό το πλαίσιο αναμένει «αναμένουμε ξεκάθαρη ανατροφοδότηση τόσο σχετικά με το ίδιο το νομικό κείμενο και για τον χρόνο κατάθεσής του», ενώ ανέφερε ξανά ότι «η Πρόεδρος έδωσε σήμα ότι είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε το πλάνο».

Απαντώντας σε ερώτηση για την τοποθέτηση φον ντερ Λάιεν ότι «δεν μπορώ να φανταστώ κανένα σενάριο στο οποίο οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι θα πληρώσουν μόνοι τους τον λογαριασμό», και το κατά πόσον αυτή της η θέση απαξιώνει τις άλλες δύο επιλογές, των διμερών δανείων ή του κοινού δανεισμού, η εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι «η Πρόεδρος παρουσίασε τρεις επιλογές στην επιστολή της και ανέφερε ότι αυτά μπορούν να συνδυαστούν, ανάλογα με τις επιθυμίες των κρατών μελών. Όμως, από την αρχή έχει καταστήσει σαφές ότι θεωρεί το δάνειο αποζημιώσεων ως την πιο ρεαλιστική πορεία προς τα εμπρός», ενώ υπογράμμισε ότι «εάν υπάρχει επιθυμία να έρθει ήδη η πρόταση είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε». Πρόσθεσε ακόμη ότι στόχος της Κομισιόν παραμένει «να πληρώσει η Ρωσία, ο επιτιθέμενος, για τις τεράστιες ζημιές που έχει προκαλέσει στην Ουκρανία. Και το δάνειο αποζημιώσεων είναι η επιλογή που υπηρετεί ακριβώς αυτή την αρχή».

Σε ερώτηση για το εάν η Κομισιόν θα είναι έτοιμη να παρουσιάσει νομικά κείμενα και για τις άλλες δύο εναλλακτικές, η απάντηση ήταν ότι «οι συζητήσεις συνεχίζονται και περιμένουμε την πλήρη θέση των κρατών-μελών. Θα δούμε εάν θα ζητήσουν νομικές προτάσεις και για τις άλλες επιλογές, και θα πράξουμε αναλόγως». Σχετικά με το εάν το πλάνο αυτό συζητήθηκε και με τις ΗΠΑ, η η εκπρόσωπος εκτίμησε ότι καθώς συζητήθηκε όλο το Αμερικανορωσικό ειρηνευτικό σχέδιο στη Γενεύη, και το θέμα του δανείου θα ήταν κομμάτι της συζήτησης.

Καθώς η συνάντηση των Μονίμων Αντιπροσώπων ήταν σε εξέλιξη από το πρωί της Τετάρτης, έχει γίνει γνωστό ότι δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη κάτι επιπλέον από την Επιτροπή, αλλά εκτίμησαν ότι αυτό μπορεί να συμβεί πολύ σύντομα. Σχετικά με τη συζήτηση με τις ΗΠΑ, διευκρινίζεται ότι για να συμβεί αυτό θα πρέπει πρώτα να διευκρινιστεί η ευρωπαϊκή θέση, και με 22 κράτη μέλη να είναι υπέρ της τρίτης επιλογής και των παγωμένων δανείων και το Βέλγιο υπέρ της δεύτερης επιλογής, η συζήτηση δεν έχει καταλήξει, δείχνοντας προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ