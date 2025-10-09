Νέο ταρακούνημα στο Champions League, η Unify League ξαναχτυπά - Μυστικές επαφές, διαψεύσεις και παρασκήνιο

Η A22 Sports Management, εταιρεία που κινεί τα νήματα της ευρωπαϊκής Super League, η οποία ονομάζεται πλέον "Unify League", δήλωσε σήμερα (9/10) στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι βρίσκεται σε «διαπραγματεύσεις» με την UEFA σχετικά με τη δημιουργία μιας νέας μορφής Champions League, αλλά ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία για την υλοποίηση του πρότζεκτ.

Παράλληλα, η UEFA δήλωσε στο Reuters ότι «επιβεβαιώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχουν σχέδια για αλλαγή της μορφής του UEFA Champions League».

Η διευκρίνιση αυτή έρχεται μετά από δηλώσεις του Προέδρου της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, ο οποίος βρίσκεται εδώ και καιρό στην πρώτη γραμμή του πρότζεκτ της Super League μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ζητώντας «μια συμφωνία με την UEFA» για την «ειρήνευση» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Εκπρόσωπος της A22 επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις για τον σκοπό αυτό εδώ και αρκετούς μήνες, χωρίς ακόμη να έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Έχοντας αρκετές νομικές νίκες, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής υπόθεσης του Μαΐου 2024 στην Ισπανία που έκρινε ότι η FIFA και η UEFA είχαν «καταχραστεί τη δεσπόζουσα θέση τους», οι διοργανωτές της ευρωπαϊκής Super League «έχουν το δικαίωμα να δημιουργήσουν μια διοργάνωση και η UEFA δεν μπορεί να την αποτρέψει», όπως ανέφερε η πηγή.

«Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αυτό που έκαναν η A22 και οι σύλλογοι της ευρωπαϊκής Super League είναι να προτείνουν μια συμφωνία στην UEFA που ουσιαστικά συνίσταται στην παροχή μιας δωρεάν πλατφόρμας μετάδοσης και σε μια πολύ μικρή αλλαγή της τρέχουσας μορφής της διοργάνωσης» πρόσθεσε.

Σε αυτήν την εκδοχή, που απέχει πολύ από το αρχικό σχέδιο για μια ημι-κλειστή διοργάνωση που σχεδόν προκάλεσε την κατάρρευση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου το 2021, οι 36 ομάδες που προκρίθηκαν αυτή τη στιγμή για το Champions League θα χωρίζονταν σε δύο ομίλους των 18 συλλόγων και οι ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία θα αναμετρούνταν στη συνέχεια στην φάση των «16».

«Αυτή η καινοτόμος πρόταση είναι στο τραπέζι. Τώρα, αν η UEFA δεν θέλει να την υιοθετήσει για δικούς της λόγους, δεν μπορούμε να αγνοούμε συνεχώς τις νομικές αποφάσεις» προειδοποίησαν από την Α22 Sports Managment.

Ο στόχος είναι να «πολλαπλασιαστούν τα έσοδα από το ποδόσφαιρο, τα οποία σήμερα δεν είναι καθόλου αυτά που θα έπρεπε να είναι», ειδικά σε σύγκριση με τα τηλεοπτικά δικαιώματα για τα αμερικανικά αθλήματα.

Μετονομασμένη σε "Unify League", η Super League υπέβαλε αίτηση τον Δεκέμβριο του 2024 για επίσημη αναγνώρισή της από τη FIFA και την UEFA, βάσει απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο μεταξύ, η UEFA έκανε γνωστό σήμερα (9/10) ότι είχε άτυπες συζητήσεις με την A22 Sports Management, εταιρεία που κινεί τα νήματα της ευρωπαϊκής Super League, (η οποία ονομάζεται πλέον "Unify League"), αλλά τόνισε ότι δεν εξετάζονται αλλαγές στη μορφή του Champions League.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αναφορές ότι ο (Γενικός Γραμματέας της UEFA) Θεόδωρος Θεοδωρίδης συναντήθηκε με τον (συνιδρυτή της A22 Sports Management) Άνας Λαγκράρι σε μερικές περιπτώσεις σε δημόσιες συναντήσεις. Δεν προέκυψαν επίσημα αποτελέσματα από αυτές τις συνομιλίες» δήλωσε η UEFA στο Reuters και συμπλήρωσε: «Επιβεβαιώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχουν σχέδια για αλλαγή της μορφής του UEFA Champions League».

ΚΥΠΕ