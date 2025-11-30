Δεν υπάρχουν ταμπού στα θέματα ενέργειας

Η ιστορική υπογραφή συμφωνίας Κύπρου και Λιβάνου την Τετάρτη, για οριοθέτηση των αντίστοιχων αποκλειστικών οικονομικών ζωνών (ΑΟΖ), αλλά και η πρόθεση διασύνδεσης των ηλεκτρικών τους δικτύων μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου δείχνει πως στα θέματα ενέργειας δεν υπάρχουν ταμπού. Υπάρχουν μόνο λογικές της γεωγραφικής θέσης και η μεγάλη εικόνα της ενεργειακής αυτάρκειας και της πράσινης μετάβασης. Αυτό το μάθημα δεν είναι μόνο για την Τουρκία, των αντιδράσεων της οποίας δείχνει να μην κατανοεί τις πραγματικότητες, αλλά και για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Όσοι ζουν σε έναν φαντασιακό κόσμο και ονειρεύονται ρεβανσισμούς μέσα από τα θέματα ενέργειας, καλά κάνουν να ξυπνήσουν σύντομα. Πίστευαν πραγματικά στην Άγκυρα πως θα μπορούσαν να κρατήσουν για πολύ ακόμη την υπογραφή συμφωνίας για ΑΟΖ ανάμεσα στην Κύπρο και τον Λίβανο; Και μόνο το ότι το καθυστέρησαν για σχεδόν 20 χρόνια δεν σημαίνει πως στον Λίβανο θα έχαναν την ευκαιρία να προχωρήσουν με τις δικές τους έρευνες και εξορύξεις φυσικού αερίου για να κάνουν το χατίρι στην Τουρκία.

Το ίδιο θα γίνει και με τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις στην περιοχή. Όλοι θα διασυνδεθούν με όλους στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης και της ενεργειακής αυτάρκειας. Όσοι λειτουργούν με τη λογική των αποκλεισμών και των γεωπολιτικών πλεονεκτημάτων, πάλι θα διαψευστούν. Μπορεί η Τουρκία να εμποδίζει τώρα τις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Κρήτης, αλλά θα πράξει το ίδιο και με τα άλλα καλώδια της περιοχής; Θα παρεμποδίσει και το καλώδιο από τη Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη ή τα όποια καλώδια προς την Κύπρο από Λίβανο, Ισραήλ και Αίγυπτο; Ή μήπως νομίζει η Κυπριακή Δημοκρατία πως η Τουρκία θα αποκλειστεί από την ηλεκτρική διασύνδεση της Ανατολικής Μεσογείου, στην οποία είτε μας αρέσει είτε όχι, κυριαρχεί.

Σε αυτήν περίπου την παρατήρησή μου, ακροατής στο «Show me the Money», στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», με ρώτησε αν υπαινίσσομαι να διασυνδεθούμε ηλεκτρικά με την Τουρκία. Η απάντησή μου είναι ναι. Πρέπει όχι απλά να συρθούμε σαν κακομαθημένα, αλλά με τις ενέργειές μας να το επιδιώξουμε. Να το βάλουμε εμείς στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ή μέσα στο πακέτο των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Να δείξουμε εμείς πως ούτε φοβόμαστε να αναγνωρίσουμε τις φυσικές διασυνδέσεις που επιβάλλει η λογική και η γεωγραφία, ούτε έχουμε ταμπού να συναλλασσόμαστε με την Τουρκία. Και κυριότερα, πως δεν είμαστε υποκριτές.

Ήδη η Ελλάδα είναι διασυνδεδεμένη με την Τουρκία και εμείς παίρνουμε και δίνουμε ρεύμα με τα κατεχόμενα. Και δεν είμαστε οι μόνοι που το κάνουν ή θα το κάνουν. Το Asia Super Grid στόχο έχει να διασυνδέσει Ιαπωνία, Νότιο Κορέα, Ρωσία, Κίνα και να φτάσει μέχρι και τη Μογγολία. Αν αυτές οι χώρες, των οποίων οι σχέσεις δεν είναι λιγότερο τεταμένες από εκείνες της Κύπρου με την Τουρκία, βλέπουν τη μεγάλη εικόνα, τότε και εμείς αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Πρέπει και εμείς να δούμε τη μεγάλη εικόνα της πράσινης μετάβασης και της ανάγκης για ακόμη περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια στο άμεσο μέλλον.

Ένα μέλλον που είναι ήδη εδώ με ακόρεστη δίψα για ενέργεια από τα κέντρα δεδομένων (Data Centers), μια εποχή Τεχνητής Νοημοσύνης και ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Σε αυτή τη μεγάλη εικόνα, ο μόνος τρόπος να εξυπηρετήσεις τα γεωπολιτικά σου συμφέροντα είναι να μην τα βάλεις μπροστά ως εμπόδιο. Θα τα παρασύρουν οι πραγματικότητες είτε είσαι Κύπρος, είτε είσαι Τουρκία. Αντίθετα, τα βάζεις στην άκρη και γίνεσαι εποικοδομητικός. Παίρνεις τα ηνία και καθορίζεις το παιχνίδι της ηλεκτρικής και ενεργειακής διασύνδεσης και γίνεσαι από «θύμα», «παίκτης». Εκτός βέβαια και αν βολεύεσαι ή έχεις συνηθίσει να είσαι το θύμα που περιμένει τον «Αγά να το σφάξει για να αγιάσει»...