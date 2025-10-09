Παραδοχή Πούτιν στον Αλίγιεφ: Από ρωσικούς πυραύλους η πτώση αζέρικου αεροσκάφους

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε στον Αζέρο ηγέτη, Ιλχάμ Αλίγιεφ, ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι εξερράγησαν πίσω από το αεροσκάφος των Αεροπορικών γραμμών του Αζερμπαϊτζάν πέρυσι αφότου ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Ρωσίας και υποσχέθηκε αποζημιώσεις σε όσους επλήγησαν.

Η πτήση J2-8243 που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο από το Μπακού με προορισμό την πρωτεύουσα της Τσετσενίας Γκρόζνι, συνετρίβη κατά την προσγείωση του στις 25 Δεκεμβρίου κοντά στην πόλη Ακτάου στο Καζακστάν αφού άλλαξε πορεία από την νότια Ρωσία, όπου αναφέρθηκε ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτίθονταν σε αρκετούς στόχους.

Τουλάχιστον 38 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα σήμερα δείχνει τον Πούτιν και τον Αλίεφ να ανταλλάσσουν χειραψία και να χαμογελούν πριν την διμερή τους συνάντηση στο Τατζικιστάν στην οποία ο Πούτιν μίλησε για την συντριβή του αεροσκάφους.

Πέρυσι ο Πούτιν ζήτησε δημόσια συγγνώμη, πράγμα σπάνιο, από τον Αλίγιεφ, για το «τραγικό περιστατικό» πάνω από την Ρωσία όπως είχε χαρακτηρίσει το Κρεμλίνο την συντριβή του αεροσκάφους μετά την δράση της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας εναντίον ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σήμερα ο Πούτιν προχώρησε περισσότερο:

«Φυσικά, όλα όσα απαιτούνται σε τέτοια τραγικά συμβάντα θα γίνουν από τη ρωσική πλευρά σχετικά με τις αποζημιώσεις και θα δοθεί μια νομική αξιολόγηση όλων των επίσημων πραγμάτων», δήλωσε ο Πούτιν στον Αλίγιεφ.

«Είναι καθήκον μας, το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά… να δώσουμε μια αντικειμενική αξιολόγηση όλων όσων συνέβησαν και να εντοπίσουμε τις πραγματικές αιτίες».

Ο Πούτιν είπε στον Αλίγιεφ ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι αεράμυνας εξερράγησαν αρκετά μέτρα μακριά από το αεροπλάνο, αφού ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον ρωσικό εναέριο χώρο.

Το αεροσκάφος Embraer είχε αναχωρήσει από την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, Μπακού, με προορισμό το Γκρόζνι, πρωτεύουσα της νότια δημοκρατίας της Τσετσενίας που υπάγεται στην Ρωσία, όπου συνέβη το περιστατικό, και στη συνέχεια είχε συνεχίσει την πτήση του, έχοντας υποστεί σοβαρές ζημιές, διανύοντας μια απόσταση 450 χιλιόμετρων πάνω από την Κασπία Θάλασσα.

Ο Αλίγιεφ είχε εξοργιστεί με τη συντριβή και επέκρινε δημόσια τις αρχικές αντιδράσεις της Μόσχας, οι οποίες, όπως είπε, προσπάθησαν να συγκαλύψουν την αιτία του περιστατικού.

cnn.gr