«Ο Salt Bae χάνει χρήματα»: Ζημίες 5,5 εκατ. λιρών μετά από δυσκολίες με την επέκταση στις ΗΠΑ

«Ο Salt Bae υπέστη ρεκόρ ζημιών καθώς οι πελάτες του χάνουν την όρεξή τους για μπριζόλες αξίας 600 λιρών» είναι ο τίτλος της Telegraph.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε ο βρετανικός Τύπος, «το εστιατόριο του Salt Bae στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει πληγεί», καταγράφοντας ζημίες σχεδόν 5,5 εκατομμυρίων λιρών λίγους μήνες μετά τη μείωση των τιμών με τη διάσημη αλυσίδα να αναγκάζεται να κλείσει πέντε καταστήματα στις ΗΠΑ.

«Ο φανταχτερός σεφ με το χαρακτηριστικό του στυλ που πασπαλίζει με αλάτι το κρέας, έχει αναγκαστεί να κατεβάσει ρολά στα καταστήματα των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια» γράφει η Sun.

Ο Salt Bae, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Nusret Gökçe, έγινε viral το 2017, όπως και τα εστιατόριά του με τις υπερβολικά υψηλές τιμές τους.

Ο Salt Bae «πουλούσε προηγουμένως μπριζόλες έως και 1.450 λίρες στο steakhouse στο Λονδίνο, με ορισμένους λογαριασμούς να ξεπερνούν το εντυπωσιακό ποσό των 37.000 λιρών». Ένα από τα καταστήματα συγκέντρωσε 7 εκατομμύρια λίρες κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του, το 2021, με τις πωλήσεις να αυξάνονται στα 10 εκατομμύρια λίρες πέρυσι.

Salt Bae: Πλέον έχει μόνο δύο καταστήματα στις ΗΠΑ

Ωστόσο, οι τελευταίοι λογαριασμοί, όπως καταγράφηκαν στο Companies House νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αποκάλυψαν ότι η εταιρεία είχε αναφέρει ζημίες 5,5 εκατομμυρίων λιρών προ φόρων το 2024.

Πρόκειται για εξέλιξη μετά την επανεκτίμηση των δραστηριοτήτων του στις ΗΠΑ. «Ο αμερικανικός βραχίονας της εταιρείας, ο οποίος είναι μέρος των επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου», αναγκάστηκε να κλείσει ένα από τα καταστήματα στη Νέα Υόρκη, καθώς και ένα στη Βοστώνη πέρυσι.

Στη συνέχεια, τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, η αλυσίδα έκλεισε τα εστιατόριά της στο Ντάλας και το Λας Βέγκας, με το κατάστημά της στο Μπέβερλι Χιλς να κλείνει τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με το Restaurant Dive, η απόφαση του Salt Bae να κλείσουν τα περισσότερα εστιατόριά του στις ΗΠΑ είναι στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να μετατοπίσουν την επιχειρηματική τους στρατηγική ώστε να επικεντρωθούν στη «διεθνή ανάπτυξη». Πλέον, έχει μόνο δύο καταστήματα στις ΗΠΑ, από επτά.

Παρά τις ζημίες, εξακολουθεί να διατηρεί αποθεματικά άνω των 2,3 εκατομμυρίων λιρών, αλλά αυτό είναι μειωμένο από τα 8,1 εκατομμύρια λίρες το 2023. Σημειώνεται πως ο Salt Bae διαθέτει πολλά άλλα εστιατόρια διάσπαρτα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων σε Μιλάνο, Τουρκία και Μέση Ανατολή.

Salt Bae: Πώς έγινε γνωστός

Το εστιατόριό του «Knigtsbridge» έχει δεχθεί στο παρελθόν πολλές αρνητικές κριτικές, με τους θυμωμένους πελάτες να τον κατηγορούν για προσβολές, κάτι που τον οδήγησε στην απόφαση για μείωση των τιμών. Το εστιατόριο στο Λονδίνο κατατάσσεται με 2,9 στα πέντε με βάση σχεδόν 400 κριτικές στο TripAdvisor, παρά τη δημοτικότητά του μεταξύ διασημοτήτων και influencers.

Ο Salt Bae έγινε γνωστός από μια σειρά viral κλιπ και memes που τον έδειχναν να κόβει κρέας και να πασπαλίζει αλάτι με αυτό που είναι πλέον το χαρακτηριστικό του στυλ. Το αρχικό βίντεο έλαβε περισσότερες από 10 εκατομμύρια προβολές στο Instagram. Γρήγορα έγινε διάσημος και άρχισε να μαγειρεύει για διάσημα πρόσωπα όπως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, μεταξύ άλλων. Αυτήν την στιγμή έχει 52,4 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram.

