Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Η «Σιδηρά Κυρία» της Βενεζουέλας που κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ή αλλιώς «Iron Lady», όπως την είχε χαρακτηρίσει το Time Magazine, τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025. Η Νορβηγική Επιτροπή ανέφερε πως η αρχηγός της αντιπολίτευσης στην Βενεζουέλα, βραβεύτηκε για το «άοκνο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία»

Σύμφωνα, μάλιστα, με την ανακοίνωση της Νορβηγικής Επιτροπής, τον τελευταίο χρόνο, η φετινή νικήτρια του Νόμπελ «αναγκάστηκε να ζει κρυμμένη, ωστόσο, παρά τις σοβαρές απειλές κατά της ζωής της, παρέμεινε στη χώρα, μία επιλογή που ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους».

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση του Νικολά Μαδούρο στη Βενεζουέλα έχει απαγορεύσει στην Ματσάδο να εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα.

Η πολιτική της καριέρα

Η 58χρονη είναι επί του παρόντος ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα και διετέλεσε εκλεγμένο μέλος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας από το 2011 έως το 2014.

Εισήλθε στην πολιτική το 2002 ως ιδρύτρια και επικεφαλής της ομάδας παρακολούθησης των ψήφων Súmate, μαζί με τον Αλεχάντρο Πλαζ. Είναι επίσης η Εθνική Συντονίστρια του πολιτικού κόμματος Vente Venezuela.

Το 2018, συμπεριλήφθηκε στη λίστα με 100 Γυναίκες του BBC και το περιοδικό Time την κατέταξε ως μία από τις 100 πιο επιδραστικές προσωπικότητες στον κόσμο. Η Ματσάδο θεωρείται ηγετική φυσιογνωμία της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας.

Επίσης, ήταν υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Βενεζουέλας το 2012, αλλά έχασε τις προκριματικές εκλογές της αντιπολίτευσης από τον Ενρίκε Καπρίλες. Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στη Βενεζουέλα το 2014, η Ματσάδο ήταν μια από τις ηγετικές προσωπικότητες στην οργάνωση διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης του Μαδούρο.

Ο αποκλεισμός από τις εκλογές

Το 2019, εν μέσω της προεδρικής κρίσης στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε ότι θα ξεκινούσε μια δεύτερη προεδρική υποψηφιότητα εάν ο αμφισβητούμενος προσωρινός πρόεδρος, Χουάν Γκουαϊδό προκαλούσε με επιτυχία εκλογές. Οι προσπάθειές του Γκουαϊδό τελικά δεν ήταν επιτυχείς.

Ακόμα, υπήρξε υποψήφια για το κόμμα Vente Venezuela στις προκριματικές εκλογές της Ενωτικής Πλατφόρμας του 2023, αν και στις 30 Ιουνίου 2023 αποκλείστηκε για δεκαπέντε χρόνια από τον Γενικό Ελεγκτή της Βενεζουέλας. Ο αποκλεισμός της επιβεβαιώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας τον Ιανουάριο του 2024.

Η επιστολή

Μετά τη νίκη της στις προκριματικές εκλογές, η Ματσάδο ανακηρύχθηκε υποψήφια της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές του 2024, αν και αντικαταστάθηκε από την Κορίνα Γιόρις στις 22 Μαρτίου 2024. Η Γιόρις εμποδίστηκε να εγγραφεί ως υποψήφια και αντικαταστάθηκε προσωρινά από τον Edmundo González Urrutia.

Την 1η Αυγούστου 2024, η Ματσάδο δημοσίευσε μια επιστολή στην εφημερίδα The Wall Street Journal, στην οποία ανέφερε ότι είχε αρχίσει να κρύβεται «φοβούμενη για τη ζωή της, την ελευθερία της και των συμπατριωτών της από τη δικτατορία του Μαδούρο».

cnn.gr