«Ω, Θεέ μου! Δεν έχω λόγια» - Η στιγμή που η Ματσάδο μαθαίνει για το Νόμπελ Ειρήνης

Η ηγέτις της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε «Ω, Θεέ μου! Δεν έχω λόγια» όταν έμαθε ότι τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης.

Ο Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν, Διευθυντής του Νορβηγικού Ινστιτούτου Νόμπελ, ήταν αυτός που της μετέφερε την είδηση τηλεφωνικά, λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, συγκλονισμένη από την βράβευσή της, δήλωσε:

«Θεέ μου, Θεέ μου!», λέει αρχικά.

«Ελπίζω να καταλαβαίνετε πως αυτό είναι αποτέλεσμα ενός ολόκληρου κινήματος. Εγώ είμαι απλώς μία από τους πολλούς. Δεν το αξίζω προσωπικά», αναφέρει στη συνέχεια.

Όταν ο Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν της απαντάει πως πιστεύει ότι «το αξίζει και η ίδια και το κίνημα», η Μαρία Κορίνα Ματσάδο αποκρίνεται:

«Το δέχομαι ως αναγνώριση του λαού μας, των εκατομμυρίων Βενεζουελάνων που αγωνίζονται για την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη. Είμαι απόλυτα βέβαιη ότι θα τα καταφέρουμε».

Ακολουθεί η τηλεφωνική τους επικοινωνία:

Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν : Μιλάω με τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο;

: Ναι, εγώ είμαι. ΚΜΧ : Με λένε Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν και είμαι Γραμματέας της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ στο Όσλο. Σας καλώ για να σας ενημερώσω πως σε λίγα λεπτά θα ανακοινωθεί από το Ινστιτούτο ότι σας απονέμεται το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025.

«Είμαι ευγνώμων, ταπεινή και τιμημένη»

Αμέσως μετά την ανακοίνωση, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο παραχώρησε τηλεφωνική συνέντευξη στη Ρόμπιν Χάρντι από το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ.

Ρόμπιν Χάρντι : Πώς αισθάνεστε αυτή τη στιγμή;

Πηγή: cnn.gr