Ανθρώπινο «ποτάμι» οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι που επιστρέφουν στη Γάζα – Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την απελευθέρωση των ομήρων

Χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, περίπου 200.000, με την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, άρχισαν να επιστρέφουν στην Γάζα, αναζητώντας τα σπίτια τους μέσα στα χαλάσματα, ενώ πολλοί κατασκηνώνουν κατά μήκος της διαδρομής, καθώς δεν έχουν που αλλού να μείνουν.

Και ολα αυτα τη στιγμη που ο Ισραηλινός στρατός υποχώρησε στο προκαθορισμένο από την συνθήκη, σημείο, προειδοποιώντας τους πολίτες να μην πλησιάζουν εκεί, ενώ οι ένοπλοι της χαμάς αναπτύσσονται σε πολλά σημεία του θύλακα, σε μια σαφή προσπάθεια να δείξουν ότι έχουν το έλεγχο.

Το Τελ Αβίβ προετοιμάζεται για την επιστροφή των ομήρων και την ανταλλαγή των αιχμαλώτων. Αργά – χθες βράδυ – υπήρξε κοινή ανακοίνωση των μεγαλύτερων παλαιστινιακών οργανώσεων στη Γάζα, στην οποία τονίζεται ότι απορρίπτουν οποιαδήποτε ξένη επιτήρηση στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα αναμένεται να επιστρέψουν τη Δευτέρα, ενώ εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς «θα κρατήσει», σημειώνοντας, από το Οβάλ Γραφείο «Νομίζω ότι θα κρατήσει, ναι. Έχουν όλοι τους κουραστεί να πολεμούν».

Η απεσταλμένη του ΕΡΤnews στο Τελ Αβίβ, Αδαμαντία Λιόλιου, περιέγραψε το κλίμα αισιοδοξίας που επικρατεί περιγράφοντας ότι ο χρόνος κρατά αντίστροφα για την επιστροφή των 48 ομήρων, νεκρών ή ζωντανών. «Η Χαμάς αναζητά, όπως είπε, τους ομήρους. Δεν είναι εύκολο όλοι να βρεθούν, διότι οι περισσότεροι βρίσκονται κάτω από τα τούνελ», σημείωσε.

Αλί Ριχάν: «Η πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής μας»

«Φυσικά, αυτή είναι μια απερίγραπτη μέρα – η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μας. Σήμερα, ο πόλεμος τελείωσε», δήλωσε ο Αλί Ριχάν στο Al Jazeera.

«Ζητάμε από τους διαπραγματευτές να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις και να κανονίσουν [για όλους] την επιστροφή σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, αν είναι θέλημα Θεού. Κατευθυνόμαστε προς τα σπίτια μας, πολύ χαρούμενοι… Είθε ο Θεός να ευλογεί την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, το Κατάρ και την Τουρκία για τις καλές τους προσπάθειες, και ιδιαίτερες ευχαριστίες και στον Τραμπ», προσέθεσε.

Μια άλλη εκτοπισμένη Παλαιστίνια, η Μαχίρα αλ-Ασί, είπε ότι ήταν πανευτυχής που μπόρεσε να επιστρέψει στην πόλη της Γάζας.

«Μα τον Θεό, όταν άνοιξαν τον δρόμο, ήμουν τόσο χαρούμενη που επέστρεφα… Δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα», είπε. «Η οικογένειά μου είναι εκεί. Περίμενα να τους δω και να πάω κοντά τους».

Πάντως σε ανακοίνωσή τους οι IDF, ανέφεραν ότι ο χάρτης που παρουσίασε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του IDF, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, με τις νέες γραμμές ανάπτυξης στη Λωρίδα της Γάζας είναι ενδεικτικός και δεν απεικονίζει τις ακριβείς θέσεις των στρατευμάτων

«Οι δυνάμεις των IDF έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος των γραμμών ανάπτυξης όπως προβλέπεται από τη συμφωνία», αναφέρει ο στρατός, προσθέτοντας ότι «η ανάπτυξη των δυνάμεων καθορίζεται με βάση την εκτίμηση της κατάστασης, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία και την ανάλυση όλων των παραμέτρων».

Ο στρατός αρνήθηκε να παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ανάπτυξη του στη Λωρίδα.

Η κίτρινη γραμμή που φαίνεται στον χάρτη, όπως έχει σχεδιαστεί από τους μεσολαβητές, καλύπτει πάνω από το ήμισυ του εδάφους της Λωρίδας, ή το 53% — το μεγαλύτερο μέρος του οποίου βρίσκεται εκτός των αστικών περιοχών. Στην πραγματικότητα, οι IDF δεν κατέχουν όλο αυτό το έδαφος με χερσαίες δυνάμεις, καθώς πολλές από τις θέσεις του βρίσκονται πιο κοντά στα ισραηλινά σύνορα.

H συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ τέθηκε σε ισχύ στις 12:00. Σε 72 ώρες αναμένεται η απελευθέρωση των 48 Ισραηλινών ομήρων, 20 εκ των οποίων είναι ζωντανών.

Η απελευθέρωση θα γίνει με τη συνδρομή του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πιθανότατα Δευτέρα ή Τρίτη.

Επισκεπτόμενος το Δυτικό Τείχος στην Ιερουσαλήμ, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι «πολύ χαρούμενος» για τη νέα κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι όμηροι θα απελευθερωθούν, ελπίζουμε, τη Δευτέρα», είπε προσθέτοντας ότι «θα υπάρξει ειρήνη και θα σωθούν πολλές ζωές».

Μια ισραηλινή διαπραγματευτική ομάδα αποτελούμενη από επαγγελματίες μεσαίου επιπέδου παραμένει στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου για να συνεχίσει να προωθεί τη νέα συμφωνία για τη Γάζα, σύμφωνα με όσα δήλωσε Iσραηλινός αξιωματούχος στην εφημερίδα The Times of Israel.

«Αμέσως μετά την απελευθέρωση των ομήρων», το επίκεντρο θα είναι η δεύτερη φάση της συμφωνίας, που περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη διακυβέρνηση της Γάζας, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Η εφαρμογή της πρώτης φάσης της συμφωνίας προχωράει ήδη με ταχύτητα. Το Ισραήλ ανακοίνωσε τα ονόματα των 2000 Παλαιστινίων που θα αποφυλακίσει, ενώ ξεκίνησε και η οργάνωση για την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα.

O OHE έλαβε το πράσινο φως για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έλαβε το πράσινο φως από το Ισραήλ για να ξεκινήσει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από την Κυριακή, σύμφωνα με το Associated Press.

Ένας αξιωματούχος του ΟΗΕ, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει λεπτομέρειες που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, δήλωσε ότι η βοήθεια θα περιλαμβάνει 170.000 μετρικούς τόνους που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε γειτονικές χώρες όπως η Ιορδανία και η Αίγυπτος, καθώς οι αξιωματούχοι ανθρωπιστικής βοήθειας περίμεναν την άδεια των ισραηλινών δυνάμεων για να ξαναρχίσουν το έργο τους.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζητούν άμεση και μαζική ροή βοήθειας

Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) κάλεσε χθες Παρασκευή τις αρχές του Ισραήλ να επιτρέψουν να αρχίσει «επαρκής και ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας» στην Λωρίδα της Γάζας, που παραμένει υπό πολιορκία και αποκλεισμό, αφού τέθηκε νωρίτερα χθες σε ισχύ συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

Ακόμη, η οργάνωση τόνισε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε πως πρέπει να δοθεί άμεσα άδεια να γίνουν ιατρικές διακομιδές ασθενών που χρειάζονται επειγόντως χειρουργικές επεμβάσεις κι εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια.

Στο Ισραήλ 200 Αμερικανοί στρατιώτες για την επίβλεψη της κατάπαυσης του πυρός

Παράλληλα, περίπου 200 Αμερικανοί στρατιωτικοί θα μετακινηθούν από τις βάσεις στις οποίες σταθμεύουν στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ, για να επιβλέπουν και να συντονίζουν την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός με τη βοήθεια Αιγύπτου, Κατάρ, Τουρκίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο ρόλος των οποίων παραμένει ασαφής.

Σύμφωνα με την επικεφαλής του τμήματος διεθνών ειδήσεων του ΕΡΤΝews, Άννα Παπασωτηρίου δεν είναι σαφές αν οι συγκεκριμένες χώρες, «θα περιοριστούν σε επιμελητεία και υποστήριξη ή θα έχουν ενεργότερο ρόλο και θα στείλουν παρατηρητές μέσα στη Λωρίδα της Γάζας».

Πάντως, όπως προσθέτει «αν σταλούν παρατηρητές και για όσο μένει τουλάχιστον ο ισραηλινός στρατός μέσα στον παλαιστινιακό θύλακα, πιο πιθανό θεωρείται να είναι από την Αίγυπτο, που είναι από τους πιο παραδοσιακούς και πιο ουδέτερους θα σου έλεγα διαμεσολαβητές».

«Προφανώς γιατί αυτό το κοινό κέντρο διοίκησης, ουσιαστικά θα αναλάβει στη συνέχεια να εποπτεύει και το έργο της πολυεθνικής αυτής δύναμης, που σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς πρωτίστως και κυρίως και στη συνέχεια η εκπαίδευση παλαιστινιακής αστυνομίας και ότι άλλο βεβαίως χρειαστεί μέχρι να συσταθεί να υπάρξει αυτή η παλαιστινιακή κυβέρνηση», προσέθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην σύνοδο κορυφής για την Γαζα στην Αίγυπτο

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να παραστεί στην σύνοδο κορυφής για την Γαζα, με την συμμετοχη διεθνων ηγετων, στο πλασιο της επισκεψης του στην Αιγυπτο την επόμενη εβδομάδα, οπως αναφέρει το Axios.

Η συνοδος διοργανωνεται από τον Προεδρο της Αιγυπτου Αλ Σισι στο Σαρμ ελ Σειχ αναμενεται να πραγματοποιηθει το πρωί της Τρίτης, αν και πηγές αναφέρουν ότι θα μπορούσε να μετατεθεί για τη Δευτέρα.

Εχει επικεντρο την οικοδομηση της διεθνούς υποστήριξης για το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ, καθως οι συνομιλιες για την μεταπολεμική διακυβέρνηση της Λωριδας συνεχιζονται.

Ενω μεχρι στιγμης δεν αναμένεται η συμμετοχη του Ισραηλινου Πρωθυπουργου Νετανιαχου.

Το ΕΡΤnews στα σύνορα Ισραήλ – Γάζας

Το ΕΡΤnews με την απεσταλμένη στο Ισραήλ Αδαμαντία Λιόλιου βρέθηκαν στα σύνορα με τη Γάζα, όπου κατέγραψαν την τελευταία επίθεση των Ισραηλινών. Το συνεργείο του ΕΡΤnews ήταν το μοναδικό που κατέγραψε την τελευταία επίθεση.

Ήταν έντονος βομβαρδισμός, ακριβώς στις 11:59, δηλαδή ένα λεπτό πριν από τις 12, οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός. Στα αποκλειστικά πλάνα του ΕΡΝews φαίνεται πυκνός μαύρος καπνός να καλύπτει το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Όλα δείχνουν ότι η κατάπαυση του πυρός παίρνει σάρκα και οστά. Εμείς βρισκόμαστε ακριβώς στην συνοριογραμμή μεταξύ του Ισραήλ και της Λωρίδας της Γάζας. Μια σφοδρή λοιπόν επίθεση. Ακριβώς ένα λεπτό πριν την εφαρμογή της συγκεκριμένης κατάπαυσης του πυρός, βρισκόμασταν στο συγκεκριμένο σημείο. Καταλαβαίνουμε ότι οι δυνάμεις του Ισραήλ θέλησαν να τελειώσουν κάποια επιχείρηση πριν να τεθεί σε εφαρμογή το συγκεκριμένο σχέδιο και πιο συγκεκριμένα η πρώτη του φάση. Έπειτα είχαμε κάποιες σποραδικές επιθέσεις, απ’ ό, τι καταλαβαίνουμε τουλάχιστον όση ώρα βρισκόμαστε εδώ και πλέον τα πράγματα έχουν αποκλιμακωθεί. Αυτό δείχνει δηλαδή ότι υπάρχουν όλες οι ενδείξεις ότι τουλάχιστον τα όπλα έχουν σιγήσει. Αυτό που μπορούμε να μεταδώσουμε από εδώ όπου και βρισκόμαστε, ενώ ταυτόχρονα και οι δυνάμεις του Ισραήλ έχουν αναδιαταχθεί σε αυτή την κίτρινη γραμμή, όπως υποδεικνύει και ο χάρτης στον οποίο έχουν δώσει στη δημοσιότητα. Τον ίδιο χάρτη δηλαδή που είχε δημοσιοποιήσει νωρίτερα και ο Ντόναλντ Τραμπ», είπε αρχικά.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν θα βρεθεί εδώ τη Δευτέρα στις 9 η ώρα το πρωί αναμένεται να φτάσει στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, δηλαδή το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και στη συνέχεια θα μετακινηθεί προς την Ιερουσαλήμ, έτσι ώστε να απευθύνει μια ομιλία στην Κνεσέτ, στο κοινοβούλιο του Ισραήλ, μετά πλέον και από επίσημη πρόσκληση, υπάρχει μια επιστολή που του έχει δώσει ο πρόεδρος της Βουλής του Ισραήλ. Απευθύνεται στον ίδιο, αναφέρεται στα επιτεύγματα που έχει κάνει και το πόσο έχει στηρίξει το Ισραήλ και κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά και διαχρονικά και τη στενή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Μάλιστα θα είναι ο πρώτος πρόεδρος μετά από τον Μπους το 2008 που θα απευθύνει ομιλία στο Ισραήλ σε μια σημαντική χρονική συγκυρία, έτσι ώστε και ο Αμερικανός πρόεδρος να αποδείξει ότι ουσιαστικά ο ίδιος συνέβαλε καθοριστικά στην επέλευση αυτής της κατάπαυσης του πυρός», προσέθεσε.

Αξιωματούχοι της Γάζας ευχαρίστησαν τον Τραμπ

Μια ομάδα τοπικών αξιωματούχων της Γάζας, μεταξύ των οποίων ο Γιαχία αλ Σαράι, δήμαρχος της πόλης της Γάζας, ο Ιγιάντ Αμπού Ραμαντάν, πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Γάζας, ο οικονομολόγος Σουφιάν Οντέχ και άλλες προσωπικότητες του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου, έστειλαν επιστολή στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ, ευχαριστώντας τον για το τέλος του πολέμου στη Γάζα.

Η επιστολή, την οποία έλαβε η εφημερίδα The Times of Israel, αναφέρει: «Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη για την ηγεσία σας και την αταλάντευτη δέσμευσή σας να τερματίσετε τον πόλεμο στη Γάζα… Οι προσπάθειές σας μας έδωσαν πίσω το πιο σημαντικό πράγμα: την ελπίδα».

Οι αξιωματούχοι ζητούν όχι μόνο την ανοικοδόμηση της Λωρίδας, αλλά και την ίδρυση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Στην επιστολή, οι αξιωματούχοι προσκαλούν τον Τραμπ να επισκεφθεί τη Λωρίδα της Γάζας, γράφοντας: «Θα ήταν μεγάλη τιμή για εμάς να σας καλωσορίσουμε στη Γάζα, ώστε να δείτε από πρώτο χέρι την ανθεκτικότητα του λαού μας και την ανανέωση που η ηγεσία σας συνέβαλε στο να γίνει πραγματικότητα».

Με πληροφορίες από Times of Israel, Al Jazeera, ΕΡΤ NEWS