Ο Λεκορνί θα παραμείνει Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ο Μακρόν - Οι όροι που έθεσε

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, με κύκλους προσκείμενους στο Ελιζέ να αναφέρουν πως δίνει λευκή επιταγή στον Πρωθυπουργό, ενώ αρνητικά αντέδρασε η αντιπολίτευση.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την ανακοίνωση του επαναδιορισμού του, ο Λεκορνί έγραψε στο Χ: «Αποδέχομαι -όπως έχω καθήκον- την αποστολή που μου έχει αναθέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσω στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό για το τέλος του έτους και να αντιμετωπίσω τα καθημερινά προβλήματα των συμπατριωτών μας».

«Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτή την πολιτική κρίση που εξοργίζει τον γαλλικό λαό και σε αυτή την αστάθεια που είναι κακή για την εικόνα και τα συμφέροντα της Γαλλίας», πρόσθεσε ο Λεκορνί.

Και συνέχισε:

Όπως είπα, αυτό μπορεί να γίνει μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εξάγοντας τα απαραίτητα συμπεράσματα από τις τελευταίες εβδομάδες:

Όλα τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες θα τεθούν σε κοινοβουλευτική συζήτηση: οι βουλευτές και οι γερουσιαστές θα μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι συζητήσεις πρέπει να φτάσουν μέχρι τέλους.

Η αποκατάσταση των δημόσιων λογαριασμών μας παραμένει προτεραιότητα για το μέλλον και την κυριαρχία μας: κανείς δεν θα μπορέσει να αποφύγει αυτήν την αναγκαιότητα.

Όλες οι φιλοδοξίες είναι θεμιτές και χρήσιμες, αλλά όσοι εισέλθουν στην κυβέρνηση θα πρέπει να δεσμευτούν ότι θα αποσυνδεθούν από προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027.

Η νέα κυβερνητική ομάδα πρέπει να ενσαρκώνει την ανανέωση και την ποικιλομορφία των δεξιοτήτων.

Θα κάνω τα πάντα για να πετύχω σε αυτή την αποστολή».

Οι όροι που έθεσε ο Λεκορνί στον Μακρόν

Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί, σύμφωνα με της γαλλική εφημερίδα Le Figaro, φέρεται να έθεσε σαφείς όρους στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Πρωταρχική του απαίτηση είναι η νέα κυβέρνηση να αποτελείται αποκλειστικά από πρόσωπα που δεν έχουν προεδρικές φιλοδοξίες, χωρίς καμία εξαίρεση. Στόχος του, όπως τονίζει, είναι η επίτευξη ενός και μόνο σκοπού: η ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απαίτηση αυτή αποκλείει ακόμη και στενούς συνεργάτες του, όπως τον υπουργό Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν — στον γάμο του οποίου υπήρξε μάλιστα μάρτυρας — αλλά και τον Μπρουνό Ρεταγιό, πρόεδρο των Ρεπουμπλικανών, που ευθύνεται εν πολλοίς για την αποτυχία του πρώτου κυβερνητικού σχήματος της περασμένης Κυριακής.

Ο Λεκορνί φέρεται να βλέπει τον ρόλο του σε αυστηρά μεταβατικό πλαίσιο, με ορίζοντα τριών μηνών. Επιπλέον, απαίτησε από τον πρόεδρο Μακρόν να επιτρέψει την επανεξέταση όλων των θεμάτων που βρίσκονται στο τραπέζι του διαλόγου με την αντιπολίτευση – ακόμη και της εξαιρετικά συμβολικής μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού.

Πηγή: iefimerida.gr / ΚΥΠΕ