Σύνοδος κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα αύριο στην Αίγυπτο – Ελλάδα και Κύπρος μεταξύ των καλεσμένων του Τραμπ

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να ξεκινήσει την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα αύριο, Δευτέρα το πρωί, όπως έχει συμφωνηθεί. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να προηγηθεί της έναρξης της «συνόδου ειρήνης» στο Σαρμ ελ Σέιχ, στην οποία θα συμμετάσχουν είκοσι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων των προέδρων των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και της Αιγύπτου, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Η συμφωνία μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών βασίζεται σε ένα σχέδιο είκοσι σημείων, το οποίο παρουσιάστηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με αυτό, η Χαμάς οφείλει να απελευθερώσει έως αύριο τους 48 εναπομείναντες ομήρους (ενδεχομένως και στις 6 το πρωί) — είτε ζωντανούς είτε νεκρούς — που είχαν απαχθεί κατά την πρωτοφανή επίθεση της οργάνωσης στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία αποτέλεσε την απαρχή του πολέμου.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αναμένεται να προχωρήσει στην απελευθέρωση 250 Παλαιστινίων κρατουμένων για λόγους ασφαλείας, ανάμεσά τους και άτομα που έχουν καταδικαστεί για φονικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών, καθώς και περίπου 1.700 Παλαιστινίους που συνελήφθησαν από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη της σύρραξης.

Με οικογένειες ομήρων θα συναντηθεί ο Τραμπ στο Ισραήλ τη Δευτέρα

Προτού απευθύνει ομιλία στα μέλη της Κνέσετ – του ισραηλινού κοινοβουλίου – αύριο Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με συγγενείς ομήρων που βρίσκονται στα χέρια του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς και άλλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος χθες Σάββατο.

Σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία, ο κ. Τραμπ κατόπιν θα ταξιδέψει στο Σαρμ ελ Σέιχ, για να παραβρεθεί σε «τελετή για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή», την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, που είναι βασισμένη σε σχέδιο που παρουσίασε ο ίδιος στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Κατά το χρονοδιάγραμμα του Λευκού Οίκου, το προεδρικό αεροσκάφος θα απογειωθεί από την Ουάσιγκτον σήμερα το απόγευμα και θα προσγειωθεί στο Τελ Αβίβ περί τις 09:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) αύριο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ από τις 11:00 αφού συναντηθεί με συγγενείς ομήρων στο κτίριο της ισραηλινής Βουλής.

Θα αναχωρήσει για την Αίγυπτο περί τις 13:00 και αναμένεται στο Σαρμ ελ Σέιχ περί τις 13:45, ανέφεραν ακόμη οι υπηρεσίες του. Η τελετή προγραμματίζεται να λάβει χώρα στις 14:30.

Αναμένεται να αναχωρήσει για να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον αργότερα αύριο, πάντα κατά το χρονοδιάγραμμα της αμερικανικής προεδρίας.

Ελλάδα και Κύπρος μεταξύ των καλεσμένων του Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα

Η Ελλάδα και η Κύπρος προσκλήθηκαν από τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Σαρμ-ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο του Axios, Barak Ravid.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ απέστειλε επίσημη πρόσκληση για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη Γάζα. Στην επίσημη πρόσκλησή του για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη Γάζα, οι ΗΠΑ κάλεσαν, εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο, το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, το Ελ Σαλβαδόρ, τον Καναδά, το Κουβέιτ, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Ισπανία, το Μπαχρέιν, και την Ουγγαρία, σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο.

Η Χαμάς έχει ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετέχει στη σύνοδο.

Απελευθέρωση ομήρων

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι όμηροι θα παραδοθούν μέσα στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό και στη συνέχεια θα αναλάβουν οι ειδικές μονάδες του στρατού του Ισραήλ. ‘Επειτα, εφόσον κριθεί ότι οι όμηροι βρίσκονται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση για την υγεία τους, ελικόπτερο θα βρίσκεται ήδη στη Λωρίδα της Γάζας για να τους μεταφέρει από τη Λωρίδα της Γάζας στο νοσοκομείο Soroka στη Μπερ Σεβά, που είναι η μεγαλύτερη πόλη του νότιου Ισραήλ, έτσι ώστε να μπορέσει να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Για τους υπόλοιπους ομήρους θα ακολουθηθεί η διαδικασία, εφόσον τους το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας τους, οδικώς, με κάποια βαν.

Στο Ρεΐμ έχει στηθεί ένα κέντρο υποδοχής, όπου θα τους περιμένουν τα μέλη των οικογενειών τους.

Παράλληλα, έχει ήδη προβλεφθεί η διαδικασία για την επιστροφή των σορών. Οι σοροί θα καλυφθούν με ισραηλινή σημαία και αντιστοίχως από το αν είναι πολίτες ή αν είναι στρατιώτες, θα μεταφερθούν σε διαφορετικά σημεία. Για τους στρατιώτες έχει οριστεί μια στρατιωτική βάση για να μεταφερθούν οι σοροί καλυμμένοι με ισραηλινή σημαία και στη συνέχεια να ακολουθηθεί η διαδικασία της ταφής.

ΠΗΓΗ: ERTNEWS.GR