Αποθέωσαν τον Τραμπ στην Κνεσέτ: «Ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής, ηττήθηκαν οι δυνάμεις του χάους»

Την «ιστορική αυγή μίας νέας Μέσης Ανατολής», ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Κνεσέτ ξεκινώντας την ομιλία του που διακόπηκε από τις διαμαρτυρίες ισραηλινού βουλευτή.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε γύρω στις 11 το πρωί στην Κνεσέτ όπου εκφώνησε ομιλία, στο πλαίσιο της σύντομης επίσκεψής του στο Ισραήλ πριν αναχωρήσει για την Αίγυπτο και τη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας. Λίγο πριν από την ομιλία του στην ολομέλεια, ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με οικογένειες ομήρων, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Δείτε live την ομιλία του Αμερικανού πρόεδρου:

Κατά την είσοδο του προέδρου των ΗΠΑ στην αίθουσα της ολομέλειας της Κνεσέτ, οι βουλευτές και οι παρευρισκόμενοι σηκώθηκαν όρθιοι και τον χειροκρότησαν ασταμάτητα. Καθώς η τελετή προχωρούσε, τα ονόματα των μελών της αμερικανικής κυβέρνησης που συνοδεύουν τον Τραμπ διαβάζονταν ένα προς ένα, προκαλώντας νέο γύρο χειροκροτημάτων από τους παρευρισκόμενους.

Ο πρόεδρος της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, άνοιξε τη συνεδρίαση του ισραηλινού κοινοβουλίου καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους και τους επισκέπτες. «Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους Τραμπ. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος στη γη που να έκανε περισσότερα για την ειρήνη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Οχάνα και συμπλήρωσε: «Το Ισραήλ θα προτείνει τον Τραμπ για το επόμενο Νόμπελ Ειρήνης. Δεν το αξίζει κάποιος άλλος περισσότερο από εσάς». «Ο Θεός να ευλογεί τις ΗΠΑ, τον πρόεδρο Τραμπ και το κράτος του Ισραήλ» κατέληξε ο πρόεδρος της Κνεσέτ.

Αμέσως μετά την άφιξή του στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο, ο Τραμπ, συνοδευόμενος από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλους αξιωματούχους, υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ γράφοντας την παρακάτω φράση «Είναι μεγάλη μου τιμή - μια σπουδαία και όμορφη μέρα. Ένα νέο ξεκίνημα».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο κτήριο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απάντησε «ναι» σε ερώτηση για το αν ο πόλεμος στη Γάζα έχει τελειώσει.

Trump is in the Knesset building.



"This is my great honor - a great and beautiful day.



A new beginning." pic.twitter.com/oSDuP0WWmp — Clash Report (@clashreport) October 13, 2025

«Είναι μια υπέροχη μέρα», δήλωσε καθώς στεκόταν δίπλα στον Νετανιάχου. «Αυτή είναι μια εντελώς νέα αρχή και πιστεύω πως δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο». «Η αγάπη στους δρόμους είναι απλώς απίστευτη», πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Είναι πραγματικά μια υπέροχη μέρα». Σε ερώτηση για το τι θα συμβεί με τη Χαμάς αν δεν τηρήσει την εκεχειρία, απάντησε: «Θα την τηρήσουν».

«Είμαστε τόσο χαρούμενοι γι’ αυτούς», είπε αναφερόμενος στους ομήρους. «Θα είναι ευτυχισμένοι και θα έχουν μια υπέροχη ζωή». Στάθηκαν πολύ γενναίοι», συμπλήρωσε.

O Νετανιάχου χάρισε στον Τραμπ ένα χρυσό περιστέρι, σύμβολο της ειρήνης.

PM Netanyahu presented US President Trump with a gift today, gifting him a golden dove.



📸 via Knesset Spokesperson pic.twitter.com/dXKAPZzKxt — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 13, 2025

Στη συνέχεια, ο Τραμπ συναντήθηκε με συγγενείς των ομήρων και άκουσε συγκινημένος τις ιστορίες τους.

“I want to sincerely thank you” ❤️



President @realDonaldTrump meets with hostage families and listens to their stories pic.twitter.com/SNQCpTVUU4 — Margo Martin (@MargoMartin47) October 13, 2025

Τηλεφωνική συνομιλία Σίσι-Νετανιάχου παρουσία του Τραμπ

Λίγο μετά την άφιξη του Τραμπ και του Νετανιάχου στην Κνεσέτ, ο Ισραηλινός πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, η συνομιλία φέρεται να πραγματοποιήθηκε με μεσολάβηση του Τραμπ και, κατά τη διάρκειά της, ο Νετανιάχου αποδέχθηκε πρόσκληση του Αιγύπτιου ηγέτη να συμμετάσχει στη διεθνή σύνοδο για το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ στη Γάζα, που διεξάγεται σήμερα στο Σαρμ ελ-Σέιχ. Ο Σίσι είχε αποφύγει να συνομιλήσει με τον Νετανιάχου καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου και αρχικά δεν είχε προσκαλέσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στη σημερινή σύνοδο.

Θριαμβευτική άφιξη με υψωμένη γροθιά

Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε σήμερα στο Ισραήλ λίγη ώρα αφού η Χαμάς άφησε ελεύθερους επτά από τους εν ζωή ομήρους που κρατούσε στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ επίκειται η απελευθέρωση και των άλλων 13 ζωντανών ομήρων.

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Τραμπ προσγειώθηκε λίγο πριν από τις 10:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ. Τον Τραμπ υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

BREAKING: President Trump welcomed in Israel. pic.twitter.com/5vfitMDQCq — Fox News (@FoxNews) October 13, 2025

Λίγο μετά την άφιξή του ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι «όλοι θέλουν να αποτελέσουν μέρος της ειρήνης», ενώ αναφορικά με τη μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», κάτι που είχε δηλώσει ο ίδιος στο παρελθόν, σχολίασε ότι «πρώτα πρέπει να φροντίσουμε τους ανθρώπους».

Από το προεδρικό αεροσκάφος ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν ότι θα ήταν «περήφανος» να επισκεφθεί τη Λωρίδα της Γάζας. «Την ξέρω τόσο καλά χωρίς να την έχω επισκεφθεί», σχολίασε. «Θα ήθελα να το κάνω, θα ήθελα τουλάχιστον να πατήσω εκεί το πόδι μου», πρόσθεσε. «Πιστεύω ότι θα συντελεστεί ένα θαύμα τις ερχόμενες δεκαετίες», σημείωσε ο ίδιος αναφερόμενος στην ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Reporter: “Is the war now officially over?” @POTUS: “Yes.”



President Trump speaks with reporters at the Knesset in Jerusalem 🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/rdiFrRkEye — Margo Martin (@MargoMartin47) October 13, 2025

Κόκκινα καπέλα με σύνθημα «Τραμπ ο πρόεδρος της ειρήνης» στην Κνεσέτ

Λίγο πριν ξεκινήσει η ομιλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην ολομέλεια της Κνεσέτ, το προσωπικό του ισραηλινού κοινοβουλίου μοίρασε στους παρευρισκόμενους κόκκινα καπέλα, φτιαγμένα για να θυμίζουν εκείνα της καμπάνιας «Make America Great Again».

Τα καπέλα, που διανεμήθηκαν εντός του κτηρίου της Κνεσέτ, φέρουν τη φράση «Trump the peace president» («Τραμπ, ο πρόεδρος της ειρήνης») αντί για το διάσημο πλέον προεκλογικό σύνθημα του Τραμπ.

Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προγραμματισμένης ομιλίας του Τραμπ ενώπιον των Ισραηλινών βουλευτών και λίγο πριν από τη μετάβασή του στην Αίγυπτο για τη Σύνοδο Κορυφής του Σαρμ ελ-Σέιχ.

Knesset staff distribute red baseball caps patterned on the “Make America Great Again” caps worn by US President Donald Trump’s diehard supporters ahead of his upcoming speech in the Knesset plenum.



The caps bear the slogan “Trump the peace president.” pic.twitter.com/CfG2NFKwGI — Sam Sokol (@SamuelSokol) October 13, 2025

Πηγή: protothema.gr