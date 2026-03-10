Παλαιχώρι: Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο - Τραυματίστηκαν μαθητές, στο σημείο ασθενοφόρο

Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ: Κερδίζουμε τον πόλεμο με το Ιράν - Σήμερα θα είναι η πιο έντονη μέρα των επιθέσεων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

«Δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι ο εχθρός να ηττηθεί ολοκληρωτικά» διεμήνυσε ο ίδιος, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «δεν είμαστε στο 2003» -τη χρονολογία όταν ο Μπους ξεκίνησε τον δεκαετή πόλεμο στο Ιράκ.

«Οι ΗΠΑ κερδίζουν τον πόλεμο με το Ιράν» δήλωσε την Τρίτη (10/3) ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης από το Πεντάγωνο.

«Οι Ιρανοί έκαναν αγώνα για τη δημιουργία πυρηνικής βόμβας» ανέφερε ο Χέγκσεθ κάτι που, όπως είπε «δεν θα επιτρέψει ποτέ ο πρόεδρος Τραμπ».

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, στην οποία δίνει το «παρών» και ο στρατηγός Νταν Κέιν, ο Χέγκσεθ υποστήριξε παράλληλα ότι οι μουλάδες ξέρουν ότι ο στρατός τους υποβαθμίζεται συστηματικά, την ώρα που οι ΗΠΑ κερδίζουν και εκπληρώνουν τους στρατηγικούς τους στόχους: να καταστρέψουν τους ιρανικούς πυραύλους και το ναυτικό της χώρας και να σταματήσουν μια και καλή την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

«Η Τρίτη θα είναι η πιο έντονη ημέρα των επιθέσεων»

«Σήμερα θα είναι και πάλι η πιο έντονη ημέρα των επιθέσεων στο Ιράν, με τα περισσότερα μαχητικά, τα περισσότερα βομβαρδιστικά, τις περισσότερες επιθέσεις», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας.

Πρόσθεσε ότι τις τελευταίες 24 ώρες, το Ιράν είχε εκτοξεύσει τον μικρότερο αριθμό πυραύλων από την έναρξη του πολέμου.

«Το Ιράν είναι μόνο του και χάνει παταγωδώς», συμπλήρωσε.

Πηγή: cnn.gr

