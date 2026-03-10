Κέιν: Εξετάζουμε επιλογές για τα πλοία που διέρχονται το Στενό του Ορμούζ - Έχουν μειωθεί 90% οι πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν

Ο επικεφαλής του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, μίλησε, στην ενημέρωση της Ουάσινγκτον για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αν ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο να συνοδεύει εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Κέιν απάντησε ότι εξετάζεται «ένα εύρος επιλογών προκειμένου να διαμορφωθούν οι στρατιωτικές προϋποθέσεις για να γίνει κάτι τέτοιο», σημειώνοντας ότι αξιολογούνται παράγοντες κινδύνου καθώς και οι πόροι που θα απαιτηθούν για μια τέτοια αποστολή.

Σε εκείνο το σημείο παρενέβη ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, αναφερόμενος σε ανάρτηση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, με την οποία απειλούσε το Ιράν σε περίπτωση που επιχειρήσει να διακόψει τη ροή πετρελαίου μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού. «Παίρνει πολύ σοβαρά την κατάσταση σε αυτό το στενό», δήλωσε.

Ο Κέιν ανέφερε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στοχοποιήσει ιρανικά πλοία που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση ναρκών στη θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι μέσα στις πρώτες δέκα ημέρες του πολέμου έχουν βυθιστεί ή καταστραφεί περισσότερα από 50 πολεμικά πλοία του ιρανικού ναυτικού.

Όπως είπε, το Ιράν ανταποδίδει τα πλήγματα, ωστόσο δεν αποδεικνύεται πιο ισχυρός αντίπαλος από ό,τι είχαν αρχικά εκτιμήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Στις οικογένειες των πεσόντων μας εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη», δήλωσε.

Παρουσιάζοντας στη συνέχεια έναν χάρτη που αποτυπώνει τα σημεία όπου έχουν πραγματοποιηθεί αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, ο Κέιν υποστήριξε ότι αυτά καταδεικνύουν «τη σημαντική πρόοδο» της Ουάσιγκτον στον περιορισμό των δυνατοτήτων της Τεχεράνης.

«Οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους συνεχίζουν να μειώνονται, κατά 90% σε σχέση με το αρχικό επίπεδο, ενώ οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας κατεύθυνσης έχουν μειωθεί κατά 83% από την έναρξη της επιχείρησης», ανέφερε.

Πηγή: protothema.gr