Συνελήφθη στην Κύπρο ύποπτος για λαθρεμπόριο όπλων για λογαριασμό της Χαμάς

Οι γερμανικές αρχές πιστεύουν ότι τα όπλα που συγκεντρώνονταν προορίζονταν για «δολοφονικές επιθέσεις σε ισραηλινά ή εβραϊκά ιδρύματα στη Γερμανία και στην Ευρώπη

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα τη σύλληψη, από τις κυπριακές αρχές, καταζητούμενου για λαθρεμπόριο όπλων για λογαριασμό της Χαμάς.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, ο Καμέλ Μ., κάτοικος Βερολίνου γεννημένος στον Λίβανο, συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στο αεροδρόμιο της Λάρνακας κατά την άφιξή του από τον Λίβανο, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε έρευνα στο διαμέρισμά του στο Βερολίνο. Ο συλληφθείς φέρεται να οργάνωσε τον Αύγουστο του 2025 τη μεταφορά 300 φυσιγγίων, τα οποία διαβιβάστηκαν σε άλλους συνεργούς του μέσω του Μοχάμεντ Σ., ο οποίος συνελήφθη το περασμένο Ιανουάριο, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας. Όπως επισημαίνει στο ρεπορτάζ του το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, οι αρχές πιστεύουν ότι τα όπλα που συγκεντρώνονταν προορίζονταν για «δολοφονικές επιθέσεις σε ισραηλινά ή εβραϊκά ιδρύματα στη Γερμανία και στην Ευρώπη.

Ο Καμέλ Μ. πρόκειται να εκδοθεί από την Κύπρο στη Γερμανία και να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Καρλσρούης.

Πηγή:  ΑΠΕ – ΜΠΕ

