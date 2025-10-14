Νέες συγκρούσεις μεταξύ της Χαμάς ένοπλων φατριών στη Γάζα

Η Χαμάς επέκτεινε σήμερα την παρουσία της στις ζώνες της Λωρίδας της Γάζας απ’ όπου αποσύρθηκε ο ισραηλινός στρατός, χωρίς να περιμένει τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων επί του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλέπει τον αποκλεισμό της Χαμάς από τη διακυβέρνηση του θύλακα.

Αφού τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός, την Παρασκευή, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της Χαμάς να αναπτύσσονται σε πολλές πόλεις της Λωρίδας της Γάζας, σε αγορές ή σε δρόμους. Έπειτα από πολλές ημέρες αψιμαχιών, αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο σήμερα για «σφοδρές» μάχες στην πόλη της Γάζας, στη συνοικία Σουτζάγια, μεταξύ μιας μονάδας που πρόσκειται στη Χαμάς και ένοπλων συμμοριών και φατριών, ορισμένες εκ των οποίων στηρίζονται από το Ισραήλ.

«Σήμερα το πρωί, επί πολλές ώρες, σφοδρές συγκρούσεις σημειώθηκαν μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας της Χαμάς και μελών της οικογένειας Χίλες» περιέγραψε ένας κάτοικος, ο Μοχάμεντ, που αρνήθηκε να αποκαλύψει το επώνυμό του, για λόγους ασφαλείας. Όταν ανέλαβε τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, το 2007, η Χαμάς βρέθηκε αντιμέτωπη με πολλές μεγάλες οικογένειες του θύλακα.

Ο μάρτυρας μίλησε για «σφοδρά πυρά και εκρήξεις», μία ημέρα αφού απελευθερώθηκαν οι τελευταίοι 20 όμηροι που κρατούσε η Χαμάς, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση περίπου 2.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Η «Δύναμη Αποτροπής», ένα όργανο που ιδρύθηκε πρόσφατα στους κόλπους του μηχανισμού ασφαλείας της Χαμάς, «διεξάγει επιχείρηση» για «να εξουδετερώσει καταζητούμενα πρόσωπα» είπε στο AFP μια πηγή των παλαιστινιακών υπηρεσιών ασφαλείας στη Γάζα. Αυτές οι «επιχειρήσεις» έχουν ως στόχο «να εγγυηθούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε διάφορες ζώνες» του θύλακα, πρόσθεσε.

«Το μήνυμά μας είναι σαφές: δεν θα υπάρχει θέση για τους παρανόμους ή για εκείνους που απειλούν την ασφάλεια των πολιτών», πρόσθεσε.

Εξάλλου, η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι έσπασε την εκεχειρία, ανοίγοντας πυρ σήμερα. Ο ισραηλινός στρατός απάντησε ότι οι στρατιώτες δεν πυροβόλησαν παρά μόνο όταν «ύποπτα πρόσωπα» πλησίασαν τη γραμμή, πίσω από την οποία έχουν αποσυρθεί οι ισραηλινές δυνάμεις.

Εκτός από τη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού, ο οποίος προς το παρόν παραμένει στο 53% του θύλακα, το σχέδιο Τραμπ προβλέπει σε μεταγενέστερη φάση ότι η Χαμάς θα αποκλειστεί από τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας και το οπλοστάσιό της θα καταστραφεί. Το «έκτο σημείο» του σχεδίου αναφέρει ότι αφού απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, στα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται να σεβαστούν την ειρηνική συνύπαρξη και θα παραδώσουν τα όπλα θα χορηγηθεί αμνηστία. Για τους υπόλοιπους, το σχέδιο προβλέπει εξορία, μια πρόταση ωστόσο που υψηλόβαθμο στέλεχος της οργάνωσης χαρακτήρισε «γελοία».

Χθες Δευτέρα, στη σύνοδο κορυφής του Σαρμ ελ Σέιχ, ο Τραμπ συνυπέγραψε μια διακήρυξη που έχει ως στόχο να εδραιώσει την κατάπαυση του πυρός μετά την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, όπως συμφωνήθηκε στις διαπραγματεύσεις που έγιναν υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ.

«Τα λόγια του Τραμπ είναι σημαντικά. Ελπίζουμε ότι θα τα θέσει σε εφαρμογή επειδή είναι ο μόνος που μπορεί να εμποδίσει τον πόλεμο να ξαναρχίσει», σχολίασε η Ρίμα αλ Φάρα, 30 ετών, που ζει στη μισοκατεστραμμένη συνοικία αλ Ριμάλ, στη δυτική Γάζα. «Μπορούμε και πάλι να ανασάνουμε (…) ο φόβος σχεδόν έφυγε» και «ελπίζουμε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει για πάντα», πρόσθεσε, περιγράφοντας την ανάπτυξη της αστυνομίας που «βρίσκεται παντού, ρυθμίζει την κυκλοφορία και την αγορά». Για την αλ Φάρα, αυτό αποτελεί «ανακούφιση» επειδή «κατά τη διάρκεια του πολέμου συνέβαιναν δυσάρεστα πράγματα, όπως κλοπές, ληστείες και ένοπλοι εκβιασμοί».

Από την έναρξη της εκεχειρίας «περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι επέστρεψαν στην Πόλη της Γάζας από τα νότια και οι επιστροφές συνεχίζονται», είπε νωρίτερα ο Μοχάμεντ αλ Μουγάγιρ, ένα στέλεχος της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας. Η υπηρεσία αυτή, που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Χαμάς, προειδοποίησε τους πολίτες ότι διατρέχουν κίνδυνο από τα εκρηκτικά και τα βλήματα που απέμειναν μετά τον πόλεμο και τους κάλεσε να μην αγγίζουν πτώματα που εντοπίζουν κάτω από τα χαλάσματα, ούτε να μπαίνουν σε κτίρια που δείχνουν ασταθή.

Από τη Γενεύη, ο ΟΗΕ και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ζήτησαν να ανοίξουν όλες οι διαβάσεις ώστε να περάσει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακα και να αποκατασταθούν υποδομές, όπως το δίκτυο υδροδότησης, που έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό. «Χρειαζόμαστε κατεπειγόντως αντικαρκινικά φάρμακα» και θερμοκοιτίδες για τα νεογέννητα, είπε εξάλλου ο Μοχάμεντ Άμπου Σαλμίγια, ο διευθυντής του νοσοκομείου Αλ Σίφα της Γάζας.

Η επιστροφή των σορών Ισραηλινών ομήρων

Μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος προκειμένου να παραδοθούν τα λείψανα ομήρων και κρατουμένων που πέθαναν στη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, μια «μαζική πρόκληση» δεδομένων των δυσκολιών για τον εντοπισμό πτωμάτων στα ερείπια της Γάζας, δήλωσε η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς απελευθέρωσε χθες Δευτέρα τους τελευταίους ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους από τη Γάζα βάσει μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και το Ισραήλ έστειλε στα σπίτια τους με λεωφορεία πολλούς Παλαιστίνιους κρατουμένους καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε το τέλος του διετούς πολέμου.

Όμως μόνο τα λείψανα τεσσάρων ομήρων έχουν επιστρέψει μέχρι τώρα στο Ισραήλ, με τα πτώματα τουλάχιστον άλλων 20 να μην έχουν εντοπιστεί ακόμη. Από την πλευρά του, το Ισραήλ υποτίθεται ότι θα παραδώσει απροσδιόριστο αριθμό σορών Παλαιστινίων.

«Η έρευνα για ανθρώπινα λείψανα συνιστά προφανώς μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση από την απελευθέρωση ζωντανών ανθρώπων. Πρόκειται για μια μαζική πρόκληση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ΔΕΕΣ Κρίστιαν Κάρντον σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη, προσθέτοντας ότι θα χρειαστούν ημέρες ή εβδομάδες.

«Νομίζω πως υπάρχει σαφώς κίνδυνος να χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος. Αυτό που λέμε στις πλευρές είναι πως θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητά τους», είπε σήμερα.

Η ΔΕΕΣ, που εδρεύει στη Γενεύη, δήλωσε ότι παρέχει άλλα 23 μέλη προσωπικού, σακούλες για πτώματα και οχήματα ψυγεία προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι αποθανόντες θα τύχουν μεταχείρισης με σεβασμό και αξιοπρέπεια μέσα στη Γάζα, που έχει μετατραπεί σε σωρό ερειπίων λόγω του πολέμου.

«Όλες οι πλευρές πρέπει να διασφαλίσουν πως η επιστροφή ανθρωπίνων λειψάνων θα γίνει υπό συνθήκες αξιοπρέπειας, και ότι θα διατηρηθούν η αξιοπρέπεια και η ανθρωπιά», πρόσθεσε η ΔΕΕΣ σε μια ανακοίνωση.

Ο Κάρντον αρνήθηκε να συζητήσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πού είναι πιθανό να βρίσκονται οι όμηροι που έχουν πεθάνει, επικαλούμενος την ευαισθησία της εν εξελίξει επιχείρησης.

Εξήρε το γεγονός ότι η παράδοση των 20 ζωντανών ομήρων χθες έγινε διακριτικά, χωρίς να επαναληφθούν οι υπό τη διεύθυνση της Χαμάς τελετές απελευθέρωσης ομήρων που είχαν πραγματοποιηθεί σε προηγούμενες μεταφορές.

Η ΔΕΕΣ, ένας ουδέτερος ανθρωπιστικός ενδιάμεσος, έχει διευκολύνει τη μεταφορά 172 ομήρων και 3.472 Παλαιστίνιων κρατουμένων αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το σημείο διέλευσης της Ράφα στα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο θα παραμείνει κλειστό

Το μεθοριακό σημείο διέλευσης της Ράφα ανάμεσα στη Γάζα και στην Αίγυπτο θα παραμείνει κλειστό έως αύριο Τετάρτη και η ροή της βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα θα μειωθεί, δήλωσαν σήμερα τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Η απόφαση ελήφθη αφότου η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς δεν παρέδωσε σορούς ομήρων που κρατά στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με μεσολάβηση των ΗΠΑ, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, χωρίς να λένε περισσότερα για το πόσο θα διαρκέσει το μέτρο αυτό.

Η Χαμάς έχει πει πως η ανάκτηση των πτωμάτων ορισμένων νεκρών ομήρων μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, καθώς δεν είναι γνωστά όλα τα σημεία ταφής εν μέσω των εκτεταμένων ερειπίων της Γάζας.

Το Ισραήλ παρέδωσε τις πρώτες σορούς Παλαιστινίων

Το Ισραήλ παρέδωσε σήμερα (14/10) τις πρώτες σορούς Παλαιστινίων πίσω στη Γάζα.

Οι σοροί έφτασαν ήδη στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τοπικές υγειονομικές αρχές στο Reuters.

Το Ισραήλ εξακολουθεί να κατέχει εκατοντάδες πτώματα Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν στις 7 Οκτωβρίου 2023 και μετά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συμμετείχαν στην επίθεση που πυροδότησε και τον πόλεμο.

Η Χαμάς από την πλευρά της έχει παραδώσει μέχρι στιγμής μόνο 4 σορούς από τις 28 συνολικά που είχε συμφωνηθεί, ενώ ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα παραδώσει τις υπόλοιπες και τι γίνεται με τις σορούς που έχουν χάσει τα ίχνη τους.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ