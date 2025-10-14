Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Παγκόσμιο ρεκόρ στο Ντίσελντορφ: 1.651 κάμψεις σε μία ώρα

Ο influencer και φωτογράφος από το Ντίσελντορφ ξεκίνησε να κάνει push-ups μόλις πριν από δύο χρόνια.

Ο Ilja Mazar από το Ντίσελντορφ σημείωσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα push-ups. Έκανε 1.651 push-ups σε μία ώρα.

Ο Ilya Mazar τα έδωσε όλα. Έκανε 1.651 απίστευτες κάμψεις με το στήθος στο έδαφος μέσα σε μία ώρα. Το δύσκολο κομμάτι: Με κάθε επανάληψη, ο 36χρονος έπρεπε να αγγίξει το έδαφος με το στήθος του πριν ξανασηκωθεί. Κανείς άλλος στον κόσμο δεν έχει καταφέρει περισσότερες από αυτές τις κάμψεις σε μία ώρα.

Κάνει παγκόσμιο ρεκόρ αλλά ξεκίνησε τα push-ups μόλις δύο χρόνια πριν

Ο influencer και φωτογράφος από το Ντίσελντορφ ξεκίνησε να κάνει push-ups μόλις πριν από δύο χρόνια. Κι όμως, έχει ήδη μπει στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες. Στις 12 Μαΐου του τρέχοντος έτους, έκανε 1.950 «κανονικά» push-ups σε μία ώρα.

 

@365ili_official Ich habe mich selbst wieder einmal geschlagen💪🏻 Nach 4 Monaten habe ich meinen Rekord von 1740 Liegeszützen in 1ner Stunde gebrochen 😱😮‍💨 unglaublich wie viel Support ich bekomme 🫶🏻 ich bin unendlich dankbar 💪🏻 glaubt an Eire Träume und verfolgt Eure Ziele - egal was andere sagen. Nichts ist unmöglich 😏 #rekord #weltrekord #liegestütze #fy ♬ City - lofi'chield

 

Σύμφωνα με την Mazars, η βάση για αυτό είναι η καθημερινή προπόνηση. Ξεκίνησε με 50 κάμψεις, αλλά τώρα κάνει τουλάχιστον 1.000 ασταμάτητα. Δημοσιεύει επίσης ένα πρόγραμμα προπόνησης ζωντανά στο TikTok κάθε μέρα (365ili_official).

Πάντως ο Μαζάρ δεν αρκείται στα δύο ρεκόρ του. Την Κυριακή, ανακοίνωσε περαιτέρω προσπάθειες—αυτή τη φορά με επιπλέον βάρη.

Πηγή: iefimerida.gr 

