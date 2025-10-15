Ο Πρόεδρος Τραμπ υπεραμύνεται της νέας πολιτικής του Πενταγώνου έναντι των ΜΜΕ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε χθες Τρίτη τη νέα πολιτική του Υπουργείου Άμυνας έναντι του Τύπου, που περιορίζει την πρόσβαση των δημοσιογράφων στο Πεντάγωνο και τους υποχρεώνει να εξασφαλίσουν έγκριση πριν δημοσιεύσουν πληροφορίες, παρά το ότι την απέρριψαν ουσιαστικά όλα τα μέσα ενημέρωσης, αμερικανικά όσο και διεθνή.

Ο Ρεπουμπλικάνος είπε σε δημοσιογράφους πως τον ανησυχεί το ότι «στρατηγοί περιφέρονται με εσάς στο μανίκι που ρωτάτε διάφορα και μπορεί να κάνουν κάποιο λάθος και αυτό το λάθος να είναι τραγικό».

Οι δημοσιογράφοι είχαν προθεσμία ως χθες στις 17:00 (τοπική ώρα· τα μεσάνυχτα ώρα Κύπρου) να συναινέσουν στους νέους κανονισμούς, αλλιώς θα έχαναν τις διαπιστεύσεις τους.

Αλλά, σύμφωνα με ρεπορτάζ στον ειδησεογραφικό ιστότοπο The Hill, όλα τα μέσα ενημέρωσης που έχουν διαπιστευμένους συντάκτες στο Υπουργείο Άμυνας, πλην ενός, απέρριψαν τους νέους κανόνες — κατά συνέπεια επρόκειτο να απωλέσουν τις διαπιστεύσεις.

Το μοναδικό μέσο που υπέγραψε ήταν το τηλεοπτικό δίκτυο της άκρας δεξιάς One America News Network, κατά την ίδια πηγή.

Αμερικανικά και διεθνή ΜΜΕ απορρίπτουν νέους περιορισμούς του Πενταγώνου

Πολλά αμερικανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους η εφημερίδα New York Times, το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press και το Γαλλικό Πρακτορείο αρνήθηκαν χθες Τρίτη να υπογράψουν έγγραφο του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, το οποίο επιβάλλει περιοριστικά μέτρα για τον Τύπο, με κίνδυνο να απωλέσουν τις διαπιστεύσεις τους.

Το έγγραφο αυτό κατοχυρώνει ιδίως πως οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι στο Πεντάγωνο δεν μπορούν να ζητούν ούτε να δημοσιεύσουν κάποιες πληροφορίες χωρίς ρητή και έγγραφη έγκριση του Υπουργείου.

Οι νέες ρυθμίσεις «φιμώνουν τους εργαζομένους στο Πεντάγωνο» και απειλούν αντίποινα σε βάρος δημοσιογράφων οι οποίοι ερευνούν πληροφορίες «χωρίς έγκριση εκ των προτέρων για τη δημοσίευση», σημείωσε η Ένωση Συντακτών του Υπουργείου Άμυνας (Pentagon Press Association, PPA) σε ανακοίνωσή της.

Οι νέοι περιορισμοί που προβλέπονται στο έγγραφο «αντίκειται προς θεμελιώσεις αρχές της δημοσιογραφικής δουλειάς» και «υπονομεύουν δικαιώματα κατοχυρωμένα με την πρώτη τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ», με την οποία θεσπίστηκε η προστασία της ελευθεροτυπίας, τόνισε σε δική του ανακοίνωση χθες το AFP.

Θέτουν αχρείαστα εμπόδια «στη δημοσιογραφική δουλειά» και «δημιουργούν σύγχυση για τις αρμοδιότητες των εργαζομένων του Πενταγώνου και αυτές των δημοσιογράφων που καλύπτουν την επικαιρότητα», πρόσθεσε.

Με κοινή ανακοίνωσή τους που δημοσιοποίησαν μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα ABC, CBS, CNN, NBC και Fox News ανέφεραν πως ενώνουν τη φωνή τους με «πρακτικά όλα τα άλλα» μέσα ενημέρωσης κι αρνούνται να δεχθούν τους νέους κανονισμούς του Πενταγώνου, που «περιορίζουν τη δυνατότητα των δημοσιογράφων να συνεχίσουν να ενημερώνουν το έθνος και τον κόσμο για σημαντικά ζητήματα εθνικής ασφαλείας».

«Θα συνεχίσουμε να καλύπτουμε τον αμερικανικό στρατό υπερασπίζοντας τις αρχές του ελεύθερου και ανεξάρτητου Τύπου», πρόσθεσαν.

Η εφημερίδα Washington Post, το πρακτορείο ειδήσεων Reuters και ακόμη και συντηρητικά μέσα ενημέρωσης, όπως το δίκτυο Newsmax, επίσης αρνήθηκαν να υπογράψουν το έγγραφο.

Τα νέα μέτρα εγγράφονται σε ευρύτερη επίθεση, από την επιστροφή στην εξουσία του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ, που περιορίζουν την πρόσβαση των δημοσιογράφων στο Πεντάγωνο — τον μεγαλύτερο εργοδότη στις ΗΠΑ, με ετήσιο προϋπολογισμό που πλησιάζει το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια σε ετήσια βάση.

Τους τελευταίους μήνες, το Υπουργείο Άμυνας - που πρόσφατα μετονομάστηκε σε Υπουργείο Πολέμου από την Κυβέρνηση Τραμπ - απαίτησε να αδειάσουν τα γραφεία που είχε διαθέσει στις εγκαταστάσεις του σε οκτώ ΜΜΕ, ιδίως στις εφημερίδες New York Times, Washington Post και στο CNN. Παράλληλα, οι ενημερώσεις Τύπου έχουν μειωθεί δραστικά: ο αριθμός τους είναι μονοψήφιος από την αρχή της χρονιάς, έναντι των τουλάχιστον δύο την εβδομάδα κατά μέσο όρο επί των ημερών του Δημοκρατικού τέως Προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Το Υπουργείο έχει αποφασίσει να περιορίσει επίσης τις μετακινήσεις δημοσιογράφων μέσα στις εγκαταστάσεις του και τους επιβάλλει να συνοδεύονται από στρατιωτικό προσωπικό εντός αυτών, πλην συγκεκριμένων, σαφώς ορισμένων τομέων.

Τον Απρίλιο ο Πιτ Χέγκσεθ, Υπουργός Άμυνας, πρώην παρουσιαστής του Fox News, ενεπλάκη σε διαρροή στρατιωτικών σχεδίων, όταν δημοσιογράφος προστέθηκε από αβλεψία σε ομάδα που είχε δημιουργήσει στην πλατφόρμα ασφαλούς ανταλλαγής μηνυμάτων Signal.

Ο αμερικανικός Τύπος ανέφερε πως συζητούσε διαβαθμισμένα σχέδια για πλήγματα στην Υεμένη σε άλλη ομάδα στο Signal με μέλη περίπου δέκα πρόσωπα του προσωπικού και επαγγελματικού περιβάλλοντός του. Η χρήση της πλατφόρμας Signal από τον Υπουργό αποτελεί αντικείμενο εσωτερικής έρευνας στο Πεντάγωνο.

Σε διάφορα μέσα ενημέρωσης που εξέφρασαν μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης την αντίθεσή τους στο έγγραφο του Πενταγώνου, ο Υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ απάντησε αναρτώντας emoji με χέρι που κάνει αποχαιρετισμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ, ΑΠΕ-ΜΠΕ,AFP