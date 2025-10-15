Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο αλ Σάρα θα ζητήσει από Μόσχα να παραδώσει τον Άσαντ, σύμφωνα με Σύρο αξιωματούχο

Ο Σάρα ανέτρεψε τον Δεκέμβριο του 2024, όντας επικεφαλής συνασπισμού ισλαμιστών, τον Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος διέφυγε στη Ρωσία, εκ των βασικών συμμάχων του.

Ο μεταβατικός Πρόεδρος της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα, ο οποίος πραγματοποιεί σήμερα την πρώτη του επίσκεψη στη Ρωσία, θα ζητήσει από τη Μόσχα να παραδώσει στη χώρα του τον ανατραπέντα ηγέτη της Μπασάρ αλ Άσαντ, δήλωσε στο AFP αξιωματούχος της συριακής Κυβέρνησης.

Ο ντε φάκτο ηγέτης της Συρίας έφτασε στη Μόσχα για να συναντήσει τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana.

«Ο Πρόεδρος Σάρα θα ζητήσει από τον Ρώσο Πρόεδρο να παραδώσει όλους αυτούς που διέπραξαν εγκλήματα πολέμου και βρίσκονται στη Ρωσία, πρωτίστως τον Μπασάρ αλ Άσαντ», δήλωσε ο Σύρος αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ο Σύρος Πρόεδρος συνοδεύεται στην επίσκεψή του στη Ρωσία κυρίως από τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυβέρνησής του και στρατιωτικούς και οικονομικούς αξιωματούχους.

ΚΥΠΕ

