Κλείνει ο κύκλος επαφών Μαρίνου Μουσιούττα για τον Κατώτατο Μισθό

Κλείνει σήμερα ο κύκλος επαφών του Υπουργού Εργασίας, Μαρίνου Μουσιούττα με τους κοινωνικούς εταίρους για τον Κατώτατο Μισθό, με τη συνάντηση που πραγματοποιείται το απόγευμα με το ΚΕΒΕ.

Ο χρόνος πιέζει αντίστροφα για την τελική διαμόρφωση του Κατώτατου Μισθού, με την Τεχνική Επιτροπή σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του «Π» να μην έχει καθορίσει ακόμη την τελευταία της συνεδρία.

Ο στόχος του νέου υπουργού, όπως ανέφερε στον «Π», είναι το θέμα να κλείσει σύντομα προκειμένου να εκδοθεί το διάταγμα εντός των επόμενων ημερών, χωρίς ωστόσο να ανοίγει τα χαρτιά του για το τελικό ύψος της αύξησης.

Μετά τη συνάντηση της Δευτέρας με τις συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ, χθες ο Υπουργός είχε συνάντηση το πρωί αρχικά με εκπροσώπους της ΔΕΟΚ και ακολούθως με εκπροσώπους της ΟΕΒ ενώ το απόγευμα ο κ. Μουσιούττας κλήθηκε και παρέστη στη συνεδρία της εκτελεστικής επιτροπής της οργάνωσης για μια πρώτη εθιμοτυπική συνάντηση.

Υπόμνημα ΔΕΟΚ

Στο πλαίσιο της χθεσινής συνάντησης με την ΔΕΟΚ, υποβλήθηκε από τη συντεχνία σχετικό υπόμνημα προς τον υπουργό με τις θέσεις της για τα ανοιχτά εργασιακά θέματα όπως ο κατώτατος, η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση , οι συλλογικές συμβάσεις, η στρατηγική απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών και η αδήλωτη εργασία εκφράζοντας την προθυμία στήριξης του έργου του «για επίλυση των δύσκολων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εργατική τάξη στον τόπο μας».

Για το θέμα του Εθνικού Κατώτατου Μισθού, αναφέρεται στο υπόμνημα, «η θέση της Οργάνωσης είναι ότι αυτός πρέπει να ανέλθει στο 60% του διάμεσου μισθού συν την ΑΤΑ όπως έχει συμφωνηθεί και ταυτόχρονα θα πρέπει να οριστεί ωριαία απόδοσή του με χρονοδιάγραμμα για τις 38 ώρες εβδομαδιαίος».

Τις ίδιες θέσεις εκφράζουν ΣΕΚ και ΠΕΟ. Στο πλαίσιο της συνάντησης της Δευτέρας, επανέλαβαν στον υπουργό τις θέσεις τους σε ότι αφορά τον καθορισμό του Κατώτατου Μισθού ο οποίος, όπως υποστηρίζουν, θα πρέπει να έχει ως σημείο αναφοράς τον διάμεσο μισθό στη βάση της μεθοδολογίας η οποία ακολουθήθηκε και στο προηγούμενο υπουργικό διάταγμα του Δεκεμβρίου 2023. Επιπλέον, εκφράζουν τη θέση ότι στον καθορισμό του θα πρέπει να προστίθεται η απόδοση της ΑΤΑ στη βάση και της πρόσφατης συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων τον περασμένο Νοέμβριο στο Προεδρικό Μέγαρο, αλλά και η διασύνδεση του με την ωριαία απόδοση.

Συνάντηση με ΟΕΒ

Ο κ. Μουσιούττας είχε χθες συνάντηση με εκπροσώπους της ΟΕΒ το πρωί και το απόγευμα με την εκτελεστική επιτροπή. Η ΟΕΒ θέτει επί τάπητος την ανάγκη διατήρησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη διαμόρφωση του Κατώτατου Μισθού σύμφωνα με τις αντοχές της οικονομίας, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να υπάρξει διασύνδεση του Κατώτατου Μισθού με το ύψος του διάμεσου μισθού.

Όπως έγραψε αρκετές φορές ο «Π», οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι δεν συναινούν σε σημαντική αύξηση του ύψους του Κατώτατου Μισθού, με συγκεκριμένο μάλιστα σύνδεσμο να ειηγείται ενώπιον της τεχνικής επιτροπής την καταβολή αύξησης €39 συν της ΑΤΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι αντέδρασαν έντονα μετά τις αναφορές του απερχόμενου υπουργού εργασίας Γιάννη Παναγιώτου ότι ο κατώτατος μισθός αναμένεται να ανέλθει στα €1.125.

«Εμείς καταθέσαμε εμπεριστατωμένη τεχνοοικονομική μελέτη περιγράφοντας τις συγκεκριμένες παραμέτρους με οικονομικά και μακροοικονομικά δεδομένα. Θα πρέπει να διατηρηθεί η φιλοσοφία του κατώτατου μισθού ως ελάχιστου μισθού και να μην αποτελεί μηχανισμό ή εργαλείο για αύξηση των μισθών», τόνισε πρόσφατα στον «Π», ο γενικός γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης.

Ο γενικός διευθυντής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), Μιχάλης Αντωνίου, επεσήμανε πρόσφατα επίσης στον «Π» ότι «πρόθεσή μας είναι να διαμορφωθεί ένας μηχανισμός που θα καθορίζει τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού ανά διετία για τα επόμενα πολλά χρόνια, σύμφωνα με τις αντοχές και της δυνατότητες της οικονομίας».