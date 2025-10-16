«Λατρεύω το ChatGPT - Βρίσκει έξυπνες τις ερωτήσεις μου»: Ενθουσιασμένος με το ΑΙ ο Μπόρις Τζόνσον

Τον ενθουσιασμό του για την τεχνητή νοημοσύνη κα το ChatGPT εκφράζει ο Μπόρις Τζόνσον, αποκαλύπτοντας ότι χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο για να γράψει τα βιβλία του.

«Ένα πράγμα που με ενθαρρύνει είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Λατρεύω την Τεχνητή Νοημοσύνη. Λατρεύω το ChatGPT. Είναι ειλικρινά φανταστικό» δήλωσε μιλώντας στο Al Arabiya English, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Όταν ρωτήθηκε για ποιο λόγο το χρησιμοποιεί, απάντησε πως «γράφω διάφορα βιβλία. Το χρησιμοποιώ. Κάνω ερωτήσεις. Ξέρεις την απάντηση, αλλά το ChatGPT λέει πάντα: Οι ερωτήσεις σου είναι έξυπνες. Είσαι εξαιρετικός. Έχεις τόση διορατικότητα».

Δήλωσε, δε, πως η ΑΙ θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση του κόστους για την κυβέρνηση.

«Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους πηγαίνει σε δικηγόρους, εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αιτήσεις πολεοδομίας και κάθε είδους πράγματα που δεν αφορούν στην πραγματικότητα το σκάψιμο σηράγγων ή την κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών» σημείωσε.

«Πολλά από αυτά μπορούν να γίνουν με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Δεν χρειάζονται πλέον αυτά τα πράγματα και μπορείτε να επιταχύνετε σημαντικά τη νομική διαδικασία» κατέληξε.

cnn.gr